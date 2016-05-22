Kıbrıs'ta parlamento seçimleri yapıldı



Kıbrıs'ın güneyindeki iki büyük partiden iktidardaki muhafazakar Disi ve muhalefetteki komünist Akel, yolsuzluk skandalları ve mevcut tasarruf politikaları nedeniyle seçimlere katılımın düşük olacağı endişesini taşıyordu. Bu nedenle her iki parti de seçim kampanyaları boyunca seçmenlerini oy kullanmak için teşvik etmeye büyük çaba harcadı.

Cumhurbaşkanı Anastasia bugün yaptığı açıklamada, seçmenlere oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Seçim komisyonundan yapılan açıklama endişeleri haklı çıkardı. Seçimlere katılım 2011 yılındaki yüzde 39,5'in altında kalarak yüzde 29,7 oranında oldu. Seçimler Cumhurbaşkanı Nicos Anastasia için de sınav niteliğinde.

Çoğu seçmen yürütülen tasarruf programından ve patlak veren yolsuzluk skandallarından rahatsız. Cumhurbaşkanı Anastasia, seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, sonuçlar ne olursa olsun "mevcut kötü durumun üstesinden gelmek için işbirliği yapmaya hazır olduğunu" belirtti.

Kıbrıs'ın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı milletvekillerinden daha önemli bir konuma sahip. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor ve bakanlar kurulunu belirliyor. Parlamento, yasama ve denetimden sorumlu.

Seçmen sayısının yaklaşık 543 bin olduğu Ada bölünmüş olduğu için, 80 sandalyeli mecliste 56 milletvekili beş yıllığına seçiliyor, 24 sandalye boş kalıyor. Kıbrıs'ın kuzeyi seçimlere katılmıyor.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyse Şubat 2018'de yapılacak.