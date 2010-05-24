Kıbrıs'ta müzakereler yeniden başlıyor

T24 - KKTC'de 18 Nisanda yapılan cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle ara verilen, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler 26 Mayıs Çarşamba günü yeniden başlıyor.





KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, çarşamba günü başlayacak müzakereler öncesinde yarın akşam Birleşmiş Milletlerin girişimiyle yemekte bir araya gelecek.





İlk kez bir araya gelecek olan Eroğlu ve Hristofyas, saat 19.30'da Lefkoşa ara bölgedeki Chataux Status Restaurant'daki yemekte buluşacak.





BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in davetiyle düzenlenen yemeğe, Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu ile Hristofyas'ın eşi Elsi Hristofyas da katılacak.





Yemekte ayrıca liderlerin Kıbrıs müzakerelerindeki özel temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu da eşleriyle birlikte hazır bulunacak. Yemeğe BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da iştirak edecek.





Eroğlu ve Hristofyas, çarşamba günü Lefkoşa ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada görüşecek.





KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun oluşturduğu müzakere heyetinde, Özel Temsilci Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığından Kemal Gökeri, Gülfem Veziroğlu Sevgili ve Seniha Birand ile hukukçu Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor.





Heyete, görüşmelerdeki konulara bağlı olarak Hasan Güngör ve Serden Hoca da katılacak.

Görüşmelere mülkiyet konusuyla başlanacak.







Rumlar daha anlayışlı olmalı



Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerine çarşamba günü mülkiyet konusuyla başlayacaklarını belirterek, ''Rumların daha anlayışlı bir duruş sergilemesini dileriz'' dedi.





Cumhurbaşkanı Eroğlu, Sanayi Odası yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta bir anlaşma noktasına gelinmesi halinde iki ekonomi arasında denge sağlayabilmek için hem zamana, hem de teşvike ihtiyaç bulunduğunu da söyledi.









