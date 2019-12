Kıbrıs'ta müzakereler yeniden başladı

T24- KKTC'de 18 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ara verilen müzakereler için KKTC lideri Derviş Eroğlu ve Rum lider Dimitris Hristofyas bir araya geldi. Birleşmiş Milletler de, Kıbrıs'ta tarafların bir barış anlaşmasına gelecek aylarda varabileceklerine inandığını açıkladı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bildirisinde, uluslararası camianın bu sürece destek vermeyi sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi.



Taraflara okunan bildiride Genel Sekreter "Gelecek aylarda bir anlaşmaya varabileceğinize gerçekten inanıyorum" dedi.



Eroğlu ve Hristofyas, bugün Lefkoşa ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada görüştü.



KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun oluşturduğu müzakere heyetinde, Özel Temsilci Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı'ndan Kemal Gökeri, Gülfem Veziroğlu Sevgili ve Seniha Birand ile hukukçu Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı.



Hristofyas ve Eroğlu ilk kez bir arada







KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, bugün başlayacak Kıbrıs müzakereleri öncesinde, dün akşam yemekte bir araya geldi.



Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın davetiyle, Lefkoşa ara bölgedeki Chataux Status Restaurant'daki yemeğe, eşleri Meral Eroğlu ve Elsi Hristofyas'la geldi.



Tanışma niteliğindeki yemeğe, liderlerin Kıbrıs müzakerelerindeki özel temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu da eşleriyle birlikte katıldı.



Liderler, yemek çıkışında basına açıklama yaptı.



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, çok samimi bir ortamda yemek yediklerini belirterek, "Hristofyas ve eşinin samimi davranışının, yarınki (bugünkü) müzakere masasında da samimi bir şekilde görüşmeleri sürdüreceklerinin mesajını verdiğini" söyledi.



Derviş Eroğlu, "Her iki taraf da anlaşma, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma niyetindedir. Temennim bu niyetin müzakere masasında da devam ettirilmesidir. Her şeyden önce bu akşam, çok güzel bir gece geçirdik. Birbirimizi tanıma, eşlerimizin birbirini tanıma olanağı yaratılmıştır. Bu gibi sosyal içerikli etkinliklerin bunda sonra da devam etmesi, müzakere masasında, birbirimizi tanıma ve her iki halkın onay vereceği bir anlaşmaya varma hususunda etkili olacağını düşünüyorum" dedi.



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da, yemek organizasyonundan dolayı Downer'e teşekkür ederek, "'iyi bir gece ve sosyal bir gece olduğunu" kaydetti.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da, liderlerin ve eşlerinin birbirlerini tanıması şeklinde geçen yemekte siyasi bir şey konuşulmadığını söyledi.



Eroğlu'ndan müzakere öncesi açıklama



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerine mülkiyet konusuyla başlayacaklarını belirterek, "Rumların daha anlayışlı bir duruş sergilemesini dileriz" dedi.



"ABD'den resmi davet yok"



KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, ABD ziyareti için resmi bir davetin gelmediğini söyledi.



Eroğlu, "BM Genel Sekreteri'nin bir toplantıda söylemiş olduğu sözler var. Bir de beni tebrik etmek için açmış olduğu telefonda, yakın bir gelecekte ya New York'ta ya da başka bir yerde buluşma temennisi var" dedi.