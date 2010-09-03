-KIBRIS'TA MÜLKİYET ÖNERİLERİ SUNULACAK LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün 10. kez bir araya geldi Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim de katılıyor. Lefkoşa ara bölgede, BM tarafından müzakereler için ayrılan binadaki görüşmede ''Mülkiyet'' başlığının ele alınmasına devam edilecek. Görüşmede, tarafların, mülkiyet başlığında detaylı önerilerini karşılıklı sunması bekleniyor. Liderler, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde ise, sunulan önerilerle ilgili tam gün mülkiyet konusunu görüşecek. Liderlerin eylül ayı içinde New York'a gitmesi de öngörülüyor. Bugün ayrıca, müzakerelerin başlamasının ikinci yıldönümü. Hristofyas ile KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3 Eylül 2008'de, müzakerelerin prosüdürünü belirlemek üzere Lefkoşa ara bölgede biraraya gelmiş ve kapsamlı müzakerelere 11 Eylül 2008'de başlamıştı. Hristofyas ve Talat, 11 Eylül 2008'den 30 Mart 2010'a kadar 71 görüşme yapmıştı.