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KIBRIS'TA LİDERLER YARIN YENİDEN GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A)

07 Ağustos 2010 14:42

-KIBRIS'TA LİDERLER YARIN YENİDEN GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A) - 08.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler kapsamında yarın yeniden bir araya gelecek. Lefkoşa ara bölgede saat 10.00'da dördüncü kez buluşacak olan liderler, mülkiyet konusunu ele almaya devam edecek. Liderler, 23 Hazirandaki son görüşmede, mülkiyetle ilgili yeni önerilerde bulunmuştu. Eroğlu, 28 Haziranda New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmüştü.

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