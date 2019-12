-KIBRIS'TA LİDERLER YARIN DA TAM GÜN MESAİDE LEFKOŞA (A.A) - 09.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan tam gün görüşmelerin ikincisini yarın yapacak. Lefkoşa ara bölgede dün yapılan ilk tam gün görüşmede olduğu gibi yarın da liderler, tarafların birbirlerine verdiği mülkiyetle ilgili önerileri ele almaya devam edecek. BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında saat 10.00'da başlayacak görüşmenin, saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor. -NEW YORK ZİYARETİ- KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun 21 Eylülde New York, Rum lider Hristofyas'ın da önümüzdeki günlerde Brüksel ve ardından New York ziyareti nedeniyle müzakerelere ara verilecek. BM'nin, liderleri, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile New York'ta gayrı resmi bir toplantıda bir araya getirme girişimleri de sürüyor. New York'da Ban ve liderlerle üçlü görüşme yapılmasını Türk tarafı isterken, Rum tarafı karşı çıkıyor. Verilen aranın ardından, müzakerelere Ekim ayında devam edilmesi bekleniyor.