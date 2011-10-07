-Kıbrıs'ta liderler pazarlığa başladı LEFKOŞA (A.A) - 07.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinde bugün, bazı başlıklarda, pazarlık faslı olan ''al-ver''e başladıklarını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın ikametgahında yer alan görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün uzun bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, ''Daha ziyade büyük resme bakmaya başladık. Bütün başlıklarla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bazı başlıklarda da al-ver'e başladığımızı söyleyebilirim'' dedi. Görüşmelerin devam edeceğini, ay sonu New York'da yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesine kadar 4 liderler görüşmesinin daha olduğunu, ancak bunun artabileceğini de kaydeden Eroğlu, ''Al-ver faslını mümkün olduğunca ileriye taşımaya, geri kalanını da New York'da Sayın Genel Sekreter'in (Ban Ki-mun) başkanlığında yapacağımız toplantılarda devam ettirmeye çalışacağız'' diye konuştu. Liderlerin bir sonraki görüşmesinin 11 Ekim Salı günü yapılması bekleniyor.