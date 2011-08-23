-Kıbrıs'ta liderler görüştü LEFKOŞA (A.A) - 23.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında bugün yaptıkları görüşme sona erdi. ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığını ele almayı sürdüren liderlerin görüşmesinde, Rumların, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları da gündeme geldi. Lefkoşa ara bölgede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahında yapılan görüşme 5,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığını görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Eroğlu, Hristofyas'ın yeni hükümet kurma çalışmaları nedeniyle verilen aradan sonra gerçekleşen bugünkü görüşmede, var olan görüşme programına ek olarak 14 Eylül'de fazladan bir görüşme yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı. Her iki tarafın yoğunlaştırılmış görüşmelere itinayla yaklaştığını ifade eden Eroğlu, liderlerin özel temsilcilerinin yarın öğleden sonra bir araya gelerek, bugün konuşulan bazı başlıkları tamamlamaya çalışacaklarını kaydetti. Eroğlu, bugünkü görüşmede petrol ve doğalgaz konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki soru üzerine, konunun gündeme geldiğini, ancak ayrıntıya girmeyeceğini, Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili olarak basına yansıyan görüşlerinin bilindiğini kaydetti. Liderler bir sonraki görüşmeyi 26 Ağustos'ta yapacak.