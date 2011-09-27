-Kıbrıs'ta liderler görüşmesi sona erdi LEFKOŞA (A.A) - 27.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün yaptıkları görüşmede ''AB başlığını'' ele aldıkları, petrol ve dogalgaz aranması konusunun gündeme gelmediğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum lider Hristofyas'ın Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. Eroğlu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün ''AB başlığını'' ele aldıklarını belirtti. Konuyla ilgili önerilerini yazılı olarak sunup, detaylı bir şekilde anlattıklarını kaydeden Eroğlu, varılacak anlaşmanın birincil hukuk olması ve buna paralel olarak AB ile ilişkilerin nasıl olacağı konusundaki görüşlerini ortaya koyduklarını anlattı. Eroğlu, tarafların AB uzmanlarının, Perşembe günü biraraya gelerek, konuları yakınlaştırma çalışması yapacağını da söyledi. Cuma günkü liderler görüşmesinde güvenliğin iç boyutu olan ''polis'' konusunu tartışacaklarını kaydeden Eroğlu, geçmişte elde ettikleri yakınlaşmaları daha da artırma ve bu başlığı bağlama düşüncesinde olduklarını belirtti. Eroğlu, bir soru üzerine, Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama girişimiyle ilgili olarak görüşmede herhangi bir tartışmanın olmadığını ifade ederek, ''Rum tarafı açmayınca biz de açmadık'' dedi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığı anlaşmanın, New York'ta ve ilgili taraflar üzerinde önemli etki yaptığını ifade eden Eroğlu, ''Hem bizim hem de Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını kamuoyuna göstermesi bakımından çok önemli olmuştur'' dedi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da liderlerin Cuma günü en son başlık olan ''Güvenlik'' başlığını görüşeceğini, haftaya ise görüşmelerde yeni bir aşamaya girileceğini bildirdi. Downer, liderler görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, yeni aşamanın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Ekim ayı sonunda yer alması öngörülen üçlü görüşmeye hazırlık şeklinde olacağını, görüşmelerdeki yeni aşama hakkında yarın iki liderle de görüşeceğini kaydetti. Alexander Downer, liderlerin bugünkü görüşmede ''Avrupa Birliği ile İlişkiler'' başlığını ele aldıklarını belirtti. Rum tarafının, petrol ve doğalgaz aramasının müzakereleri aksatma olasılığının sorulması üzerine Downer, bugünkü görüşmede konunun konuşulmadığını, görüşmelerin, petrol konusunun gündeme oturmadan önceki şekliyle devam ettiğini kaydetti. Liderlerin petrol konusunu 3 hafta önce yer alan görüşmede ele aldıklarını belirten Downer, liderlerin petrol konusunun görüşmelerde gündeme getirilmesinin müzakereleri rayından çıkaracağı bilincinde olduğunu söyledi. Downer, BM Genel Sekreteri'nin taraflara bu konuda ''kendilerine hakim olmaları'' çağrısında bulunduğunu da kaydetti.