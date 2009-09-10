Kıbrıs'ta liderler esprili başladı

Kıbrıs'ta ikinci turu bugün başlayan müzakerelere Türk ve Rum tarafları, imalı esprilerle başladı. Açılışta "federal yürütme" ile ilgili farklılıkları yakınlaştırmak amacıyla yeni öneriler sunuldu. Yeşilırmak krizini geride bırakma kararı alan Türk ve Rum liderler, görüşmenin ardından sergi açılışına katıldı.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, müzakereleri yürütmenin liderlerin görevi olduğunu ifade ederek, "Şu anda ilerlemeden gayet memnunuz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında Lefkoşa ara bölgede yapılan, ikinci tur müzakerelerin ilk görüşmesi sona erdi.

Downer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin önce baş başa görüştüğünü ve burada Yeşilırmak kapısında yaşanan gelişmelerin de ele alındığını belirterek, tarafların bu sorunu "geride bırakmaya" karar verdiğini söyledi.

Heyetlerin de katılımıyla yapılan görüşmede, "Yönetim ve Güç Paylaşımı" ana başlığı altındaki "federal yürütme" konusunun ele alındığını kaydeden Downer, tarafların bu konuda farklı düşüncelerini yakınlaştırmak için karşılıklı öneri sunduğunu, bu önerilerin gelecek hafta yapılacak görüşmede ele alınacağını belirtti.

Bir soru üzerine, önerilerin neler olduğu hakkında bilgi vermeyen Downer, "liderler arasında olanlara fazla müdahale etmek istemediklerini" söyledi.

Müzakereleri liderlerin yürüttüğünü ve onlara yardım etmek için adada bulunduklarını ifade eden Downer, liderlerin müzakerelerde kendilerini rahat hissetmesi gerektiğini kaydetti.

İki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm için ve BM Güvenlik Konseyi kararların uygun bir çözüm bulunması için yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Downer, "Ancak bu müzakereleri yürütmek liderlerin görevi ve şu anda ilerlemeden gayet memnunuz" dedi. Liderlerin gelecek görüşmesi, 17 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Sergi açılışı ve çivili sandalye esprisi

Talat ve Hristofyas, Downer'in açıklamasının ardından, "görüşmeleri desteklemek amacıyla" çeşitli zamanlarda ara bölgede gerçekleştirilen sanat sergilerinden birinin açılışına katıldı.

Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların eserlerinden oluşan serginin açılışı sırasında düzenlenen resepsiyona da katılan Talat ve Hristofyas, karşılıklı şampanya kadehi kaldırdı ve sergiyi gezdi.

Talat, sergiyi gezerken, üzerinde çiviler bulunan bir sandalyeyi işaret ederek, eserin sahibi sanatçıya, "Bunu Sayın Hristofyas'a hediye edebilir miyim?" diye espri yaptı. Hritofyas da Kıbrıs'ta iki toplum için "sandalyenin tamiri" yönünde çalıştıklarını belirtti.

Zeytin fidanı

Bu arada, "Geleceğimizi Kurtarma Operasyonu" adlı oluşumu temsil eden bir grup Kıbrıslı Türk genci, Cumhurbaşkanı Talat'a, görüşmeye gittiği sırada Metehan Sınır Kapısı'nda, görüşmelere destek vermek amacıyla bir mektup ve görüşme bölgesine dikilmek üzere barışın sembolü olan zeytin ağacı fidanı verdi.

Çözüm istemlerini ileten birer mektubu da Hristofyas ve BM yetkililerine iletmesi için Cumhurbaşkanı Talat'a veren gençler, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istediler.

Cumhurbaşkanı Talat da gençlerin gerçekleştirdiği etkinliği "anlamlı" olarak niteleyerek "Gerçekten, Kıbrıs sorununu çözmemizin zamanıdır" dedi.

Kıbrıs sorununu çözmek için zamanın gittikçe tükendiğini ifade eden Talat, hızlı hareket edilmesinin zorunluluğunu vurguladı ve Kıbrıs Türk tarafının bu konuda herhangi bir endişesi bulunmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs'ta özellikle fanatik çevrelerin çok büyük gürültüler çıkararak hızlı gidişi engellemeye çalıştıklarını kaydeden Talat, Hristofyas'la süreci ilerleterek Kıbrıs Türkü'nün beklediği çözümü sağlayacaklarına olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Talat, görüşmede, zeytin ağacı fidanını Hriatofyas'a verdi.