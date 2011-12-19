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Dünya

Kıbrıs'ta liderler bir arada LEFKOŞA (A.A)

19 Aralık 2011 12:36

-Kıbrıs'ta liderler bir arada LEFKOŞA (A.A) - 19.12.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas Kıbrıs müzakereleri kapsamında Lefkoşa ara bölgede yeniden bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahındaki görüşmede, müzakere konuları ele alınacak. Görüşmeye, Buttenheim de katılıyor. Liderler, yılbaşı nedeniyle verilecek bir haftalık aranın ardından 3 ve 9 Ocak'ta iki görüşme daha yapacak ve Kıbrıs'ta planlanan görüşmeleri tamamlamalarının ardından, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un katılımıyla 22-24 Ocak'ta New York yakınlarındaki Greentree'de 5. üçlü zirve yapılacak. Liderler, 12 Aralık Pazartesi günü yapılan son görüşmede, mülkiyet konusunu ele almış ve görüşme tartışmalı geçmişti. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, müzakerelerde ilk kez, bir görüşme için ''başarısız'' ifadesini kullanmıştı. Downer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ''başarısız bir görüşme'' olduğunu, liderlerin ele aldığı mülkiyet konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söylemişti. Görüşmesinin sonunda Eroğlu, ''görüşmenin biraz tartışmalı geçtiğini'', Hristofyas da görüşmenin ''kötü gittiğini'' açıklamıştı.

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