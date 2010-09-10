-KIBRIS'TA LİDERLER 12. KEZ BİR ARADA LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas Kıbrıs müzakereleri kapsamında 12. kez bir araya geldi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında başlayan ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in de katıldığı görüşmenin, saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor. Liderler, Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan tam gün görüşmelerin ikincisini yapıyor. Görüşmede, taraflar birbirlerine verdiği mülkiyetle ilgili önerileri ele almaya devam edecek. Bu görüşmenin ardından müzakerelere, liderlerin yurt dışı ziyaretleri nedeniyle ekim ayına kadar ara verilecek. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu New York'a, Hristofyas da önce Brüksel, ardından da New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un liderlerle üçlü görüşme yapma olasılığı gündemde.