Bakan Davutoğlu'ndan Rumlar'a 3 alternatifli plan

Ekonomik krizden kurtulmak için henüz çıkmamış doğalgazı satmaya çalışan Rumlar'a üç alternatifli plan sunduklarını anlatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, plan için BM ve ilgili tarafları da bilgilendirdiklerini, Kıbrıs için 1960’larda düzenlenen mitinglerin ‘Ya Taksim, Ya Ölüm’ sloganını 2013’de ‘Ya Taksim, ya çözüm’ olacağını söyledi.

Star gazetesinden Nuh Yılmaz'ın haberine göre; Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı’na Anastasiodis’in seçilmesinin çözüm umutlarını yeşerttiğini kaydeden Davutoğlu, Rumlar'a sunulan 3 alternatifli öneriyi şöyle anlattı:

- BM misyonu hızlandırılmalı ve taraflar bir an önce kapsamlı çözüm için bir araya gelmeli. Takvim çerçevesinde bu görüşmeler neticelendirilmeli. Bu doğal kaynaklar da yeni birleşik Kıbrıs’ın olmalı. Türklerin de ortak olduğu yeni devlet bunu kullanmalı.

- Eğer bu olamıyorsa kısa zamanda ve bu kaynaklara ihtiyaç varsa müzakereler sürerken iki taraf ortak bir komite oluşturmalı ve bu kaynakların pazarlanmasını, çıkarılmasını birlikte yönetmeli. Oluşturulacak kaynak da bir hesapta bloke edilmeli, barış sonrası ve barış süreci için kullanılmalı. Bu Esasen 2011’de mektupla da karşı tarafa bildirilmişti.

- Yok bunlar olmuyor da GKRY tüm bu kaynaklar onların tarafında olduğu için "Biz sahibiz diyorsa’ zımnen ‘Kuzeye de Kuzey’dekiler sahiptir" demiş olur ve böyle bir iddia ile davranıyorlar ise iki devletli çözümü de müzakere etmeye hazırız. Öyleyse de gelin oturun iki devleti konuşalım. Sonra bu iki devlet AB’de buluşurlar.

'30 yıldan sonra Taksim'

Türkiye’nin tavrının ciddiyetine dikkat çekerek “Türkiye 30 yıl sonra ilk defa iki devletli çözüm için açıkça tavır alıyor” diyen Davutoğlu şunları anlattı: “Eğer diyorlarsa ki "Güney tarafı bizim, Kuzey tarafı sizin"... Tek taraflı olarak Güney’de bir şeyler yapıyorsa bunu kabul ediyorlar demektir. Güney’deki doğal kaynaklar üzerinde her türlü hakkı kendinde görüyorsa Türkiye o zaman Kuzeydeki her kaynak üzerinde KKTC ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde her türlü arama yapmayı değerlendirme opsiyonunu ele alır. Biz bunu bir tehdit değil pozitif bir manivela olarak görmek istiyoruz. Ama "Tüm kaynaklar bizim" gibi bir anlayışı kabullenmemiz mümkün değil. Zaten BM parametreleri de ortadan kalkar”

'Rumlar enerji için Türkiye'ye mecbur'

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti: “O gazın gidebileceği tek yer Türkiye. Başka hiçbir yere gidemez. Bu çevreye baktığınızda enerji açığı olan ve enerji ihtiyacı olan hangi ülke var? Peki transit gelip Avrupa’ya gitmek istese nereden gidecek. Ya denizin altından Girit’e, oradan Yunanistan’a orada öyle büyük fay kırıkları var ki oradan geçmesi mümkün değil. Yani mecburlar”