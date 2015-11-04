Kıbrıs’ta İngiliz üssüne sığınan Suriyeliler çadırları yaktı

Suriye’den denize açılan ve geçen hafta Kıbrıs’ta İngiliz üsler bölgesine sığınan 103 Suriyeli mülteci, kötü muamele nedeniyle isyan başlattı.

Çadırları yakan ve “Biz hayvan değiliz” sloganlarıyla İngiliz yetkilileri protesto eden mülteciler, çadırlarda çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

İngiltere’nin Ada’daki iki üssünden Ağrotur’a çıkan mülteciler özellikle çocukların büyük güçlük çektiğini belirterek, bir an önce şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Kendilerine verilen çadırları yakan mültecilerden ikisi intihar girişiminde bulundu. Mülteciler, Kıbrıs’taki üssün İngiliz toprağı kabul edildiğini belirterek, İngiltere’ye transferlerini talep ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz yetkililer ise Ağrotur üssünde yaşanan olaylarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Rum yetkililerle temaslarda bulunan İngiliz yetkililer, üsler bölgesinde bulunan Suriyeli mültecilerin Güney Kıbrıs’ta iskân edilmelerini istiyor. Rum yönetimi ise, mültecilerin arasında IŞİD militanlarının bulunabileceği gerekçesiyle istihbarat çalışması yapılmasını talep ediyor.

Mülteciler arasındaki 13 kişinin ilk soruşturmada ‘şüpheli’ çıktığına dikkat çekiliyor.

Bu arada, Kıbrıs Rum yönetimi kıyılarına Suriyeli mültecileri taşıyan yeni bir balıkçı teknesi geldi. Rum sahil güvenlik botlarının, içinde 30 mültecinin bulunduğu tekneyi batmaktan son anda kurtardığı açıklandı.