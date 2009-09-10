Kıbrıs'ta ikinci tur başladı

Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla Eylül 2008'de
başlatılan müzakerelerin ikinci turu, bir hafta gecikmeyle
başladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Lefkoşa'da BM kontrolündeki
ara bölgede kapsamlı müzakerelere tahsis edilen binada 41. kez bir araya
geldi.
Talat, bir gazetecinin, "İkinci tur daha mı iyi olacak"
şeklindeki sorusuna "Umutluyuz" karşılığını verdi. Görüşmeye BM Genel
Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ve BM Genel Sekreteri'nin
Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun da katılıyor.
Görüşme,
liderler ve temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu arasında dörtlü başladı.
Taraflar, müzakerelerin ikinci turunun ilk toplantısında "Yönetim ve Güç
Paylaşımı" başlığı altındaki "federal yürütme" konusunu ele alacak. Görüşmede,
gelecek görüşmelerin planlanması ve müzakerelerin etkinleştirilmesine ilişkin
yöntem üzerinde durulması da öngörülüyor.
İkinci turun, birinci turdan
daha etkili ve verimli geçmesini isteyen Türk tarafının, bu konuda hazırladığı
görüşleri Rum tarafıyla paylaşması bekleniyor.
Rum basını, Hristofyas'ın
kayıplar konusunu da bugünkü görüşmede gündeme getireceğini yazdı. Müzakerelerin
ilk turu, 6 Ağustosta yapılan 40. görüşmeyle tamamlanmıştı. Taraflar ilk turda,
uzlaşmaya vardıkları ve varamadıkları konuları belirleyerek 30 ortak metin
hazırladı.
Müzakerelerin ilk turunda pozisyonlarını ortaya koyan
taraflar, Lefkoşa ara bölgede yaklaşık 11 ay süren görüşmelerde Kıbrıs sorununu
6 ana başlık üzerinden görüştü. Taraflar arasında oldukça fazla derin görüş
ayrılıkları olduğu görüldü.
Müzakerelerde sırasıyla, Yönetim ve Güç
Paylaşımı, Mülkiyet, AB, Ekonomik Konular, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler ana
başlıkları ele alındı. Taraflar, tüm başlıkları görüştükten sonra, yeniden
Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığına dönerek, bu başlık altındaki "Vatandaşlık,
Yabancılar, Göç ve İltica" konusunu da masaya yatırdı.
Yönetim ve Güç
Paylaşımı, AB ile Ekonomik Konular başlıklarında kısmen ilerleme kaydeden
taraflar, Mülkiyet, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler konularında ise herhangi
bir yakınlaşma sağlayamadı.
Tarafların 3 Eylülde yapılması planlanan
görüşmesi, henüz resmen açılmayan Yeşilırmak kapısından 2 Eylülde ayin için
KKTC'ye geçecek bazı Rumların, prosedüre uymaması nedeniyle KKTC'ye geçememesini
gerekçe gösteren Rum tarafının, görüşmeye katılmayacağını açıklaması üzerine
yapılamamıştı.
Bu arada KKTC Cumhurbaşkanı Talat'a, görüşme için ara bölgeye
geçerken Metehan Sınır Kapısı'nda bir grup genç çiçek verdi. Talat, burada
yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözmenin zamanıdır"
dedi.