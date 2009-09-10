Kıbrıs'ta ikinci tur başladı

Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla Eylül 2008'de başlatılan müzakerelerin ikinci turu, bir hafta gecikmeyle başladı.



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Lefkoşa'da BM kontrolündeki ara bölgede kapsamlı müzakerelere tahsis edilen binada 41. kez bir araya geldi.



Talat, bir gazetecinin, "İkinci tur daha mı iyi olacak" şeklindeki sorusuna "Umutluyuz" karşılığını verdi. Görüşmeye BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun da katılıyor.



Görüşme, liderler ve temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu arasında dörtlü başladı. Taraflar, müzakerelerin ikinci turunun ilk toplantısında "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlığı altındaki "federal yürütme" konusunu ele alacak. Görüşmede, gelecek görüşmelerin planlanması ve müzakerelerin etkinleştirilmesine ilişkin yöntem üzerinde durulması da öngörülüyor.



İkinci turun, birinci turdan daha etkili ve verimli geçmesini isteyen Türk tarafının, bu konuda hazırladığı görüşleri Rum tarafıyla paylaşması bekleniyor.



Rum basını, Hristofyas'ın kayıplar konusunu da bugünkü görüşmede gündeme getireceğini yazdı. Müzakerelerin ilk turu, 6 Ağustosta yapılan 40. görüşmeyle tamamlanmıştı. Taraflar ilk turda, uzlaşmaya vardıkları ve varamadıkları konuları belirleyerek 30 ortak metin hazırladı.



Müzakerelerin ilk turunda pozisyonlarını ortaya koyan taraflar, Lefkoşa ara bölgede yaklaşık 11 ay süren görüşmelerde Kıbrıs sorununu 6 ana başlık üzerinden görüştü. Taraflar arasında oldukça fazla derin görüş ayrılıkları olduğu görüldü.



Müzakerelerde sırasıyla, Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet, AB, Ekonomik Konular, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler ana başlıkları ele alındı. Taraflar, tüm başlıkları görüştükten sonra, yeniden Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığına dönerek, bu başlık altındaki "Vatandaşlık, Yabancılar, Göç ve İltica" konusunu da masaya yatırdı.



Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB ile Ekonomik Konular başlıklarında kısmen ilerleme kaydeden taraflar, Mülkiyet, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler konularında ise herhangi bir yakınlaşma sağlayamadı.



Tarafların 3 Eylülde yapılması planlanan görüşmesi, henüz resmen açılmayan Yeşilırmak kapısından 2 Eylülde ayin için KKTC'ye geçecek bazı Rumların, prosedüre uymaması nedeniyle KKTC'ye geçememesini gerekçe gösteren Rum tarafının, görüşmeye katılmayacağını açıklaması üzerine yapılamamıştı.



Bu arada KKTC Cumhurbaşkanı Talat'a, görüşme için ara bölgeye geçerken Metehan Sınır Kapısı'nda bir grup genç çiçek verdi. Talat, burada yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözmenin zamanıdır" dedi.



