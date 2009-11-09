Kıbrıs'ta İki Rum'a 54 milyon lira ödeme

KKTC'deki taşınmaz mal komisyonu, mülkiyet hakkından vazgeçen iki Rum'a 50 milyon TL'den fazla ödeme yapıyor. 1974'te Kuzey'de bıraktıkları toprakları için iki Rum'la uzlaşılan miktar, rekor denecek düzeyde. Ödemelerin, Kıbrıs'taki mülkiyet tartışmasına yeni bir boyut katacağı ve çok sayıda Rum'un taşınmaz mal komisyonuna başvurabileceği beliritliyor.



Kıbrıslı Rumların 1974'te bıraktıkları gayiımenkullerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmelerini engellemek için KKTC'de oluşturulan taşınmaz mal komisyonu, iki Rum'a rekor miktarda ödeme yapmayı kararlaştırdı.



Nikos Severis adlı Rum işadamına, Girne'deki 42 dönümlük ve Lefkoşa'daki 9,5 dönümlük topraklarının mülkiyet hakkından vazgeçmesi karşılığında 12 milyon sterlin, yani yaklaşık 30 milyon Türk Lirası ödendi. Nikos Severis'in geçtiğimiz yıllarda üzerine siteler yapılan Girne'deki toprakları ve bir otelin inşa edildiği Lefkoşa'daki arsaları Türk toprağı olmuş oldu.

Taşınmaz mal komisyonunun, ODTÜ kampüsünün de bulunduğu Kalkanlı bölgesinde bin 500 dönüm toprağı bulunan bir Rum vatandaşı ile 9,5 milyon sterlin, yani 24 milyon Türk Lirası'na uzlaştığı öğrenildi. Bu ödemenin de önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.



Ödemeler Türkiye bütçesinden



2006'da faaliyete geçen ve 432 başvurudan 81'ini dostane çözüm, 4'ünü ise duruşmayla neticelendiren taşınmaz mal komisyonunun ilk kez bu ölçekte bir ödeme yapması dikkat çekiyor. Toplam 54 milyon Türk Lirası'nı bulan iki ödemenin, Türkiye'nin bütçesinden karşılanacağı belirtiliyor.



Ankara'nın bu kadar yüksek bir bedeli kabul etmesinde, taşınmaz mal komisyonunun gelecek hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine gelecek olması etkili oldu.



Taşınmaz mal komisyonunun mahkeme tarafından “iç hukuk” olarak kabul edilmesi halinde, Rumlara ait yaklaşık 1700 dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminden düşerek komisyona yönlendirilecek.

