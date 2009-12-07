Kıbrıs'ta iki kesimin arasına güzel bir kedi girdi

'Afrodit' kedileri Türk ve Rum kesimi arasında kaldı. Türü ulusal kedisi olarak kaydetmek isteyen Güney Kıbrıs Kedi Vakfı, Türkleri kediyi melezleştirmek istemekle suçluyor.



Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında şimdi de kedi kavgası çıktı... Büyüklükleri, güzellikleri ve yumuşak mizaçlarıyla bilinen Kıbrıs’ın Afrodit kedileri iki ada halkını birbirine düşürdü. İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, Türk ve Rum halkları Afrodit kedisini sahiplenmek için mücadele ediyor.



Afdoditleri ulusal kedileri olarak kaydetmeye hazırlanan Güney Kıbrıs Kedi Vakfı, Türk kesiminin Afroditleri Türklere ait diğer kedi türleriyle çiftleştirip melez ırklar yaratarak Türk kedisi olarak kayıtlara geçirmeyi amaçladığını iddia edince adada yeni bir tartışma alevlendi.



Kilise de devrede



Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayımlanan Politis gazetesi, “Afrodit kedisi kendi halkına aittir” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs Kedi Vakfı’nın - özellikle Türkiye olmak üzere - yabancıların kendi kedi türleriyle Kıbrıs kedisi olan Afrodit’i çiftleştirerek melez türler yaratılmasını engellemek için harekete geçtiğini belirtti. Gazete, bu tarz eylemlerde bulunanların adanın tarihi gerçekliklerini çarpıtmayı amaçladığını yazdı.



Güney Kıbrıs Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada “Gayet açıktır ki bu kediler bizim ülkemizin tarihine ve geleneklerine ait” denildi ve bu konuda kilisenin üzerine düşeni yapacağını belirtildi.



ABD’de gen analizi...



Kıbrıslıları birbirine düşüren bu ‘kimlik sorununun’ çözümü, Afrodit kedilerinin genlerinin analiz edileceği California Üniversitesi’nden gelecek test sonuçlarına göre belirlenecek.

Güney Kıbrıs Kedi Vakfı kurucusu Drita Sjekloca, “Sonuçlar çok önemli. Çünkü Kıbrıs Türkleri, Türkiyeliler, Almanlar ve İngilizler de Afroditlerin kendilerinin olduğunu iddia ediyor. İşte bu nedenle bu konu ulusal bir mesele haline geldi” diyor.