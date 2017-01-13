Kıbrıs'ta Güzelyurt, Magosa, Maraş pazarlığı; 5 maddede Rumlar ne istiyor?

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde tarafların karşılıklı hazırladığı haritalarda Rumlar; Güzelyurt, Magosa ve Maraş’ın kendi sınırlarında kalmasını, Türkler’e ise adanın yüzde 28’inin verilmesini istediği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rumların haritası 5 maddede özetledi. Buna göre, Türk tarafına yüzde 28.2’lik toprak bırakılacak, Rum tarafının kıyı şeridi yüzde 50.4 olacak, Magosa, Güzelyurt, Kapalı Maraş, Değirmenlik, Akdoğan, Vadili, Paşaköy, Türkmenköy, St. Barnabas bölgesi Rum tarafına bırakılacak, KKTC’deki Karpaz bölgesine özel statü verilecek, mülkiyet kriterleri 91 bin Rum’un geri dönüşüne imkan verecek.

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İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kıbrıs müzakerelerinde son aşamaya gelindiği duyuruldu. Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinde tarafların karşılıklı hazırladığı haritalarda Rumların; Güzelyurt, Magosa ve Maraş’ın kendi sınırlarında kalmasını istediğini belirten UBP-DP hükümeti, "Bizimle istişare edilmeden hazırlanan haritalar Türk toplumuna fayda sağlamayacak" dedi.

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UBP-DP Hükümeti, Cenevre’de sürdürülen Kıbrıs müzakerelerini yakından takip etmek amacıyla Cenevre’de bulunduklarını ancak süreçle ilgili yeterince bilgilendirilmediklerini ve kendileriyle istişare edilmeden haritaların sunulduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı DP lideri Serdar Denktaş, "Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daveti üzerine görüşmelere katkı koymak amacıyla Cenevre’de bulunmaktayız. Görüşmelerin sadece ilk gününde Müzakereci Özdil Nami tarafından siyasi parti başkanları ve temsilcilerine temaslar hakkında bilgi verilmiş ve görüşlerimiz alınmıştır. Bunu takip eden diğer iki gün içerisinde, tüm beklenti ve girişimlerimize rağmen bizimle herhangi bir iletişim kurulmadığı gibi herhangi bir brifing de verilmemiştir" dedi.

Toprak konusunun harita ve rakam boyutlarının görüşmelerin en son aşamasında ve diğer dört başlıkta yeterli ilerleme sağlanması halinde ele alınacağı hususunda taraflar arasında mutabakat bulunduğunu da belirten Denktaş, "Halbuki dönüşümlü başkanlık, iki kesimlilik, mülkiyet, kararlara etkin katılım ve birincil hukuk gibi çok kritik konularda nihai mutabakata varıldığını söylemek mümkün değildir. Bu koşullarda, halkımızın sosyo-ekonomik yapısı üzerinde yaratacağı olumsuzluklara rağmen harita verilmesinin, gerek mevcut mutabakata, gerekse çözüm parametrelerine ters düştüğünü vurgulamak isteriz. Bunun ayrıca müzakere stratejisi olarak son derece sakıncalı olduğunun da altını çizeriz” diye konuştu.

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Gutteres: Federe devlete çok yakınız

Kıbrıs müzakerelerinin açılış konuşmasından sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile ortak basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, “Benim umudum bir çözüm olacak. Kıbrıs halkı bunu hak ediyor. Anlaşmaya ulaşmak için sıkı çalışıyoruz. İki toplumlu, federe devlete çok yakınız” dedi.

Kilitli kasadaki Rum haritası

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28.2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29.2 önerileri, yaklaşmış önerilerdir” dedi. Rumlar’ın haritası 5 maddede şöyle özetleniyor:

1- Türk tarafına yüzde 28.2’lik toprak bırakılacak

2- Rum tarafının kıyı şeridi yüzde 50.4 olacak

3- Magosa, Güzelyurt, Kapalı Maraş, Değirmenlik, Akdoğan, Vadili, Paşaköy, Türkmenköy, St. Barnabas bölgesi Rum tarafına bırakılacak

4- KKTC’deki Karpaz bölgesine özel statü verilecek

5- Mülkiyet kriterleri 91 bin Rum’un geri dönüşüne imkan verecek.