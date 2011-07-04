-KIBRIS'TA GÖZLER "7 TEMMUZ ZİRVESİ"NDE LEFKOŞA (A.A) - 04.07.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Eylül 2008'de başlayan Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durumu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 7 Temmuz'da Cenevre'de masaya yatıracak. KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Hristofyas arasında Eylül 2008'de başlayan ve Nisan 2010'da KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimin ardından, Eroğlu ile Hristofyas arasında devam eden müzakerelerde, taraflar arasında ana konularda somut ilerlemeler kaydedilmedi. Daha önce 18 Kasım'da New York, 26 Ocak'ta da Cenevre'de üçlü görüşme yapılmıştı. Kıbrıs Türk tarafı, üçüncü üçlü görüşmeden sonuç çıkmasını, müzakere temposunun yoğunlaşmasını ve görüşmelerin zaman sınırı konarak takvime bağlanmasını bekliyor. Kıbrıs sorununun 40 yıldır görüşüldüğünü ve tartışılmayan tarafının kalmadığını belirten Türk tarafı, müzakerelere artık zaman sınırının konması gerektiği görüşünde. Türk tarafının Cenevre'de ''garantörlük'' dışındaki tüm konuları görüşmeyi hedeflediği, ''garantörlük'' konusunun ise garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı konferansta ele alınmasını önermesi bekleniyor. Türk tarafı, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan da ''tarafları görüşmelerde anlaşmaya motive etmek için düşünce ve davranışları ortaya koymasını'' bekliyor. Türk tarafı ayrıca, Cenevre'de, ''anlaşma bulunmadığı takdirde ne olacağını'' da Genel Sekreter'den öğrenmek istiyor.