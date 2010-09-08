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Dünya

Kıbrıs'ta görüşmelerde tam gün dönemi başladı

Kıbrıs'ta liderler tam gün görüşmelere geçti. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı görüşmelerin önemli bir işaret olduğu görüş&

08 Eylül 2010 03:00

T24- Kıbrıs'ta müzakere sürecinin hızlanması için liderler tam gün görüşmelere geçti.


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı, bugün ve Cuma günü yapılacak görüşmelerin, müzakerelerin sonucuna dair önemli bir işaret olacağı görüşünde.


NTV'de yer alan habere göre, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, gün boyunca devam edecek görüşmede mülkiyet başlığıyla ilgili detayları ele alacak.


Taraflar, Cuma günü de tam gün görüşerek mülkiyet konusundaki pozisyonlarını yakınlaştırmaya çalışacak.


Rum Kesimi mülkiyet konusunda ilk söz hakkının "eski mal sahibinde", Türk tarafı ise "bugünkü kullanıcıda" olması gerektiğini savunuyor.


Birleşmiş Milletler tam gün yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca önem veriyor.


Rum basını BM Genel Sekreteri Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın, yakın çalışma arkadaşlarına, "Kıbrıs sorununun çözülüp çözülemeyeceğini Cuma günü anlayacağım" dediğini iddia ediyor.

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