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Dünya

Kıbrıs'ta çözümün tarihi geldi GİRNE (A.A)

16 Kasım 2011 02:24

-Kıbrıs'ta çözümün tarihi geldi GİRNE (A.A) - 15.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kıbrıs sorunu çözülmeden, Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığnı alırsa, Türkiye'nin o süre içinde AB ile ilişkileri donduracağını belirterek, ''Biz bu kararlılık içerisindeyiz'' dedi. Başbakan Yardımcısı Atalay, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun KKTC'nin 28. kuruluş yıldönümünü nedeniyle verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hriatofyas'ın, son günlerde Türkiye'ye yönelik sözleriyle ilgili bir soru üzerine Atalay, Kıbrıs'ta çözümden yana olduklarını ve çözümün tarihinin artık geldiğini söyledi. Atalay, Kıbrıs'ta liderlerin BM Genel Sekreteri'nin koordinasyonu içinde görüştünü ve ocak ayında da yeniden üçlü görüşme olacağını belirtti. Rum liderin sözleriyle ilgili soruların Kuzey Kıbrıslı siyasetçilere yönetilmesi gerektiğini dile getiren Atalay, kimsenin Türkiye'ye ''ders verme'' gibi haddini aşan ifadeler kullanamayacağını vurgulayarak, ''O tür ifadeler kullananlara da Türkiye haddini bildirir'' dedi. Rum tarafının petrol ve dogalgaz arayışlarıyla ilgili, Kıbrıs adası çevresindeki bütün zenginliklerin bütün Kıbrıslıların olduğunu, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşana kadar hiçbir kesimin bu tür adımlar atmaması gerektiğini ifade eden Atalay, ''Bu, Rum tarafının çözümden yana olmayan, adeta çözümü sabote eden bir tutumdur. Biz böyle değerlendirdik'' diye konuştu. Kuzey Kıbrıs'ın da buna karşılık yeni bir politika geliştirdiğini ve Türkiye ile mutabakata vardığını vurgulayan Beşir Atalay, o çalışmanın da başlatıldığını belirtti.

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