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Dünya

'Kıbrıs'ta çözüm istemeyen biziz'

Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Makarios Drusyotis cesaret örneği verip adada çözüm istemeyen tarafın Rumlar olduğu çıkışı yaptı.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Makarios Drusyotis cesaret örneği verip adada çözüm istemeyen tarafın Rumlar olduğu çıkışı yaptı.


Elefterotipia’daki yazısında AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış’ın geçen cuma Boğazici Üniversitesi’ndeki konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıs’taki tüm askerlerin çekilmesini bile görüşebileceğini söylediğini anımsatan Drusyotis, “Bu Kıbrıs tarihinde eşi görülmemiş bir açıklamadır. Medyada manşet olması gerekirken görmezlikten gelindi. Eğer askerin asla çekilmeyeceğini söyleseydi, kıyamet kopacaktı” dedi. Rum gazeteci “Türk askerinin çekilmesini gerçekten istiyor muyuz? Yoksa durum işimize mi geliyor? Birleşme samimi bir hedef mi? Yoksa adanın bölünmesi herkesin işine gelen bir çözüm mü? Kıbrıslılar bu sorulara cevap vermeli” diye yazdı. Türk dış politikasının sekiz yılda kökten değiştiğini ve Türkiye’nin adada çözüm istediğini belirten Drusyotis ekledi: Türkiye’den gelen her şey ‘iletişim taktiği’ olarak değerlendiriyoruz ama artık sadece kendimizi ikna ediyoruz.”


Dışişleri: Türkiye’nin Gazze tavrı riyakârca

Yunan Dışişleri sözcüsü Yorgo Delavekuras ise Ta Nea’ya demecinde, Türkiye’nin Gazze’deki tavrını ‘riyakâr’ diye nitelerken, Yunanların da yer aldığı Özgürlük Filosu’na saldırı üzerine İsrail’le iptal edilen askeri tatbikatlara devam edeceklerini söyledi. Delavekuras, Başbakan Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerini düzelteceğine inanıp inanmadığı sorulunca, “Kendisi öyle diyor. Bunu kanıtlaması onun elinde” diye konuştu.



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