Kıbrıs'ta çözüm, Cenevre Zirvesi'ne kaldı

T24 - KKTC lideri Eroğlu ile Rum lider Hristofyas, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile biraraya geldi. Görüşmeden müzakerelerin hızlandırılması ve ocak ayında Cenevre'de yeniden biraraya gelme kararı çıktı.

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın yaptığı üçlü görüşmede, Ocak ayı sonunda Cenevre’de yeni bir zirve yapılması kararı çıktı

BM kaynakları, Genel Sekreter Ban Ki-moon’un iki lidere de Cenevre’de bir uzlaşma sağlanmazsa görüşmelerden çekilebileceği sinyali verdiğini kaydettiler.

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın yaptığı üçlü görüşmede, Ocak ayı sonunda Cenevre’de yeni bir zirve yapılması kararı çıktı. BM kaynakları, Genel Sekreter Ban Ki-moon’un iki lidere de Cenevre’de bir uzlaşma sağlanmazsa görüşmelerden çekilebileceği sinyali verdiğini kaydettiler.

Üçlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, "İki liderle birlikte Ocak ayının sonunda Cenevre’de yeniden görüşme kararı aldık. İki lider kendi aralarında tüm başlıklarda çözülmesi gereken konuları tespit ederek, uzlaşamadıkları konularda görüş ayrılıklarını gidermek için bir plan hazırlamak üzere kendi aralarındaki ikilli görüşmeleri yoğunlaştıracaklar. Böylelikle BM de Kıbrıs konusunda atacağı adımlara karar verecek. Kıbrıs halkı ve uluslarası çevreler bu barış görüşmelerinin neticelenmeden sona ermemesini ve çözümü istiyor, umarım liderler bunu anlamışlardır" dedi.



"Cenevre'den sonra Genel Sekreter'in kararı ne olur ben de bilemem"

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un basın açıklamasının ardından gazetecilere açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "BM Genel Sekreteri misyonunun devam edip etmeyeceği konusunda herhalde kendisi karar verecektir" dedi. Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan toplantının sonuç bildirgesini sayın genel sekreter açıkladı. Bu müzakerede gizlilik esas olduğu için fazla detaya girecek değilim. Müzakerelerde altı başlık vardır ve bu başlıklarda bugüne kadar yapılan bu müzakerelerde bazı anlaşmazlıklar olmuştur. Tıkanıkların aşılması için ne gibi gayretler sarfedeceğiz ve Ocak ayı sonuna kadar yapılacağımız yoğunlaştırılmış müzakerelerde ne gibi bir gelişme tesbit edeceğiz bunları yine sayın genel sekreterin daveti üzerine Cenevre’de yapılacak olan toplantıda değerlendireceğiz. Bu kısa süre içerisinde Rum lider Hristofyas ile biraya gelip bu tıkanıkların için halledilmesi için görüşmelerimizi de sürdüreceğiz. Ocak sonuna kadar yapılan müzakerelerin sonuçları Cenevre’de yapılacak toplantıda değerlendirilecek ve Genel Sekreter misyonunun devam edip etmeyeceği konusunda herhalde kendisi karar verecektir. Biz tabi iyi niyetle bir anlaşma olur diye müzakereleri sürdüreceğiz. Bir uzlaşma olabilmesi için KKTC tarafı olarak iyi niyetimizi sergileyeceğiz. Cenevre’deki toplantının ardından Genel Sekreterin kararının ne olacağını bende bilemem tabi."



