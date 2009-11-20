Kıbrıs'ta belge hırsızlığı

Kıbrıs'ta 2008 Eylül ayında başlayan doğrudan müzakerelerde çözüm için baskıların arttığı bir dönemde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadığı Alexander Downer'ın asistanı Sonia Bachmann'ın şifreleri ele geçirildi ve 8 bin sayfalık belge çalındı.



Belgelerin Rum kesiminde yayımlanması, "Rum istihbaratının operasyonu olduğu" kuşkusunu gündeme taşıdı. Belgelerde Downer'ın Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Yunanistan eski Başbakanı Kostas Karamanlis ve İngilizlerle de yaptığı görüşmelerin tutanakları da yer aldı.



Nasıl sızdı?



Olay yaklaşık 45 gün önce Rum Kesimi'nde gerçekleşti. Bilgilere nasıl ulaşıldığı konusunda ise iki ayrı iddia BM koridorlarına yayıldı. İlk senaryoya göre Bachmann, Hilton Oteli'nde kamuya açık bir bilgisayardan iletilerini (e-mailini) kontrol etti. Bu sırada şifreleri çalındı ve Bachmann'a ait şifre ile BM'nin veri tabanına girildi. Burada Ban Ki-moon ile Downer'ın görüşme tutanaklarına da ulaşıldı. İkinci senaryoya göre ise olay, Holiday Inn Oteli'nde gerçekleşti. Bachmann'ın odasına giren kimliği belirsiz kişiler bilgisayarının şifresini kırdı ve görüşme notlarını ele geçirdi. Ardından tüm bu belgeler Rum basınında parça parça yayınlanmaya başladı. Ve haberlerde Downer eleştirildi. Ada'da, müzakereler devam ederken yaşanan bu skandal, BM'nin güvenlik tedbirlerini de gözden geçirmesine neden oldu.



İşlem başladı



Hem BM'nin merkezinin bulunduğu New York'ta hem de Ada'da bilgisayar güvenliği ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bilgilerin çalınmasına yol açanlar hakkında araştırmalar sürdürülürken Downer ve Sekreteri Bachmann ile ilgili bir işlem yapılmadı. Hırsızlık Ankara'ya da ulaştı. Olayın Downer'ın özellikle Kıbrıs'ta devam eden müzakerelerin tamamlanması için nihai bir tarih belirlenmesi için çağrı yaptığı döneme denk gelmesine dikkat çekiliyor. Rum Kesimi lideri Dimitris Hristofyas, bazen Downer'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Türk Lider Mehmet Ali Talat ise bu açıklamalara karşı çıkmıştı.