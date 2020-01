Kıbrıs'ta 4. kez 'Ayşe evine dön' denilecek

'Anti-Militarist Barış Harekâtı' adlı etkinlik bu gece saat 20:00'de Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrindeki eski Lefkeliler Hanı'nda gerçekleştirilecek. Kıbrıs'ta 2010’dan beri düzenlenen 'Anti-Militarist Barış Harekâtı'nın çağrı metninde “1974′ün 14 Ağustos’unda tatile çıkan Ayşe’yi evine dönmeye çağırmak için; militarizm yükseldiği, onların savaşa barış harekâtı dedikleri bir günde sokakta olacağız” denerek etkinliğe katılım için davette bulunuldu.

Kıbrıs Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre, “Şimdi, işgalin 39. yılında, tıpkı son 4 senedir yaptığımız gibi yeniden 'evine dön Ayşe' demek için bir kez daha çağrı yapıyoruz” denen açıklamada “çağrımızı genişleterek yapıyoruz, Ortadoğu’da dibimizdeki bir coğrafyada, Mezopotamya’da ve dünyanın başka yerlerinde çatışmanın ve militarizmin, emperyalist müdahalelerin alabildiği yoğun olarak devam ettiği bir zamanda, her dilde dünya halklarına dayanışmamızı da ortaya koyuyoruz, her dilde barış, her dilde savaşa ve militarizme hayır denmesi çağrısı yapıyoruz” denildi.

Gecede Bandista, Özgür, Strange Union ile En Psychro sahne alacak. Etkinlik Lefkoşa Surlariçi'ndeki Büyük Han yanındaki eski Lefkeliler Hanı'nda gerçekleşecek.

'Söz, Yetki, Karar Kıbrıs Halkına'

Etkinlik için Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) de bir mesaj yayınlayarak "‘Anti-Militarist Barış Harekâtı’ etkinliği ve Kıbrıs halklarının mücadelesi ile dayanışma içinde olduklarını" belirtti. “Kıbrıs Kıbrıslıların Söz, Yetki, Karar Kıbrıs Halkına” başlıklı ÖDP Eş Genel Başkanları Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya imzalı açıklamada “işgalin 39. Yılında bizler de 'evine dön Ayşe' çağrısı yapıyoruz” denildi. Açıklamada “Tüm silahlı güçler Kıbrıs’ı terk etmeli, ABD ve İngiliz üsleri kapatılmalıdır. Kıbrıs’ı Kıbrıslılar yönetmelidir. Kıbrıs halkının kendi geleceğini tayin mücadelesiyle, emekçilerin güvencesizliğin yaygınlaştırılmasına dönük politikalarına karşı yürüttüğü mücadele ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” denildi.

'Kıbrıs halklarının taleplerinin yanındayız'

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) 'Anti-Militarist Barış Harekâtı' için dayanışma mesajı gönderdi ve mesajda “Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) olarak bizler, sömürgeci egemenlerin omuzlarımıza bıraktığı bu utancı artık taşımak istemiyoruz! O nedenle değişik dillerde konuşan Kıbrıs halklarının haklı ve meşru istek ve taleplerinin yanındayız” denildi.

Açıklamada “Türkiye, 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla adanın kuzeyini işgal edeli tam 39 yıl oldu. Tıpkı ABD’nin 2003 yılında Irak’ı 'demokrasi getirmek' için işgal ettiğini açıklaması gibi, Türkiye de askeri işgal harekatını 'Kıbrıs’a barış getirmek için yaptığını' ileri sürerek, harekatın adına 'barış harekatı' dedi. ABD’nin Irak’ı işgaliyle Irak’a demokrasi gelmediği gibi, Türkiye’nin, adına 'barış harekatı' demesiyle de Kıbrıs’a barış gelmedi. Ancak, askeri harekatın neticesinde ortaya çıkan işgal, giderek bir fetih siyasetine dönüştü. Bu fetih siyaseti sonucu Türkiye, uyguladığı asimilasyon ve entegrasyon politikaları ile Kıbrıs’ın kuzeyini Türkleştirme ve Sünni – Müslümanlaştırma gayretini bugün de ısrarla sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.