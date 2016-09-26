Kıbrıs'ta anlaşma 2016 sonunda gelebilir

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades dün New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile üçlü zirve gerçekleştirdi. Akıncı, 2016’da anlaşma olabileceğini belirterek ekimde hızlandırılmış müzakerelerin başlayacağını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kıbrıs’ta çözüm müzakereleri yürüten KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades dün New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile üçlü zirve gerçekleştirdi. 1.5 saatlik zirve sonrası liderlerle birlikte BM Güvenlik Konseyi önünde basına açıklama yapan BM Genel Sekreteri’nden ise “Süreç kritik” uyarısı geldi.

Her türlü yardım vaadi

Liderlerin Kıbrıs’ta 2016 yılı içinde kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla çabaları daha da artırma yönündeki ortak kararlılıklarını selamlayan Ban, “Kıbrıs sorununun çözümü gereklilik ortaya koyuyor. Kıbrıs için önümüzdeki süreç çok kritiktir. Zaman çok önemlidir” uyarısı yaptı.

Ban, “Bu fırsatı kullanıp bir şekilde gecikme yaşamadan sonuca ulaşmayı öngörüyoruz. BM ve ben, sürecin başarıyla sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız.” Liderlerin kendisinden kişisel katkısını artırmasını istediğini belirten Ban, “BM Genel Sekreteri olarak ne gerekirse yardımımı sunmaya hazırım. BM konunun uluslararası boyutu da dahil ihtiyaç duyulacak her konuda destek vermeye hazır” dedi.

"2016 hedefi teyit edildi"

Üçlü zirvenin ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “2016’da çözüme varılması hedefi teyit edildi” dedi. Ekimde yoğunlaştırılmış müzakerelerin başlatılmasını istediklerini, hedefin 4 başlıktaki sorunların minimuma indirilmesi olduğunu söyledi. Akıncı, müzakerelerin ardından, Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum tarafları ile üç garantör ülkenin (Türkiye, Yunanistan, Britanya) son düzenlemeleri yapmak üzere bir araya gelerek beşli toplantıya geçileceğini ve güvenlik, garantiler, toprak başlıklarında sonuca varılmaya çalışılacağını belirtti. KKTC lideri, üçlü zirvenin tatmin edici olduğunu; Rumların takvimle ilgili bilinen karşı çıkışları olmasaydı daha da tatmin edici olabileceğini, ama Ban’ın görev süresinin yıl sonu bitecek olmasından dolayı ortada zaten bir takvim bulunduğunu dile getirdi. Anlaşmayla ilgili bazı teknik unsurların 2017’ye sarkmasının sıkıntı yaratmayacağını ama ana konular açıktayken yeni yıla girilmesi halinde çözümsüzlük durumuyla yüzleşeceklerini vurguladı.