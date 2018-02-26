Kıbrıs'ta AB vatandaşlığı konusu yargıya taşınıyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Ada\'da 1974\'ten sonra Kıbrıslı Türklerle evlenen Türkiye kökenlilere ve çocuklarına, \'Kıbrıs Cumhuriyeti\' yani AB vatandaşlığı verilmemesini yargıya taşıma kararı aldı.

KTÖS, bu amaçla Kuzey Kıbrıs\'ta seferberlik başlattı ve Türkiye kökenlilerin tek bir elden vatandaşlık talep etmelerinin sürecini açtı. İlk önce kendilerine ve çocuklarına vatandaşlık verilmeyen yaklaşık bin kişinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Rumların ayrımcılığının \'kabul edilemez\' olduğu belirtildi ve bu konuda hakların alınacağı vurgulandı.

\'AYRIMCILIK YAPILIYOR\'

Vatandaşlık sürecini takip eden KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na açıklama yaptı. Rum yönetimi tarafından, Kıbrıslı Türkler arasında ayrımcılık yapıldığını kaydeden Elcil, \"Bu ülkede evlenen kadın veya erkek fark etmez. Hem kendileri hem de çocukları Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamıyor. Rumların eğer Türkiye ile bir sorunu varsa, çözsünler ama vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılmasın\" dedi. Kişilerin cezalandırılmaması gerektiğini kaydeden Elcil, \"Biz, bu konuda geniş bir çalışma başlattık. Güney\'de ilk önce siyasilerle görüşeceğiz\" dedi.

20 BİN AB VATANDAŞLIĞI

İlk önce Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceklerini ifade eden Şener Elcil, \"İçişleri ve Adalet Bakanlarıyla da görüşmelerimiz olacak. Burada sorunun çözümü konusunda bir irade göremezsek, süreci yargıya taşıyacağız\" dedi.

Yargının, olumsuz bir karar vermesi durumunda konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne de taşıyacaklarını anlatan Elcil, \"Bizler, yurttaşlarımızın hakları için Avrupa Parlementosu\'nda da konuyu gündeme getireceğiz\" dedi. Güney Kıbrıs\'tan aldıkları bilgilere göre, 17 bin karma evlilik yani Türkiyeli-Kıbrıslı Türk evliliği olduğunu söyleyen Elcil, \"Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının 20 bin olabileceğini\" ifade etti.

Kıbrıs Rum Yönetimi, 1974\'ten sonra \'işgal devleti\' olarak kabul ettiği Kuzey Kıbrıs\'ta evlenen Türkiye kökenlilerin çocuklarına veya eşlerine vatandaşlık vermiyor. Ancak Türkiye\'de veya tanınan bir ülkede evlilik gerçekleştirilirse, vatandaşlık verilmesi konusunda yardımcı olunuyor.

