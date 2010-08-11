Kıbrıs'ta 300 milyar metreküplük gaz rezervi bulundu

T24- Güney Kıbrıs ve İsrail arasında sismik araştırma yapan Amerikalı Nobel Enerji şirketinin, adanın 100 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezervler bulduğu iddia edildi.



Rum Filelefteros gazetesine göre, Nobel Enerji Şirketi doğalgaz yataklarını bölgede 3 boyutlu sismik araştırmaları sırasında keşfetti.

Ntv'nin derlediği habere göre, şirket, ABD'deki yatırımcılara ve uzmanlara doğalgaz yataklarıyla ilgili bilgi verdi.

Bölgede 300 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu yazan gazete, yataklardan yılda 40 milyon küp doğalgaz çıkarılmasının beklendiğini aktardı.

Güney Kıbrıs'ın doğalgaz yataklarından yılda yarım milyar dolar gelir elde edebileceği belirtiliyor.