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Dünya

Kıbrıslı Türkler'in kemikleri kuyudan çıktı

Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir kuyuda Kıbrıslı Türkler'e ait olduğuna inanılan kemikler bulundu.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Kıbrıs Rum kesiminde eski bir kuyunun dibinde, Kıbrıslı Türk kayıplara ait olduğuna inanılan kemikler bulundu.


Rum basın haberlerine göre, kayıpların akıbetini belirlemek amacıyla Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi uzmanlarının, güney Lefkoşa'nın "Parissino" semtinde yaptıkları kazılarda, 1963-1964 yılları arasında öldürülen Kıbrıslı Türklere ait olduğuna inanılan kemik kalıntılarına ulaşıldı.

NTV'de yer alan habere göre, kazıların üç eski kuyuda yapıldığı ve kemiklerin birinci kuyunun dibinde bulunduğu, ileriki günlerde başka kemiklere de ulaşılacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Rum basınına göre, 1963'te söz konusu bölgenin ekilebilir arazi olması ve pek çok kuyu bulunmasından dolayı, Kıbrıslı Türklerin hangi kuyuya gömüldüklerinin tespiti, pek çok görgü tanığının ifadesi sonrasında yapıldı.

Bulunan kemikler, Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi laboratuvarına götürülerek incelemeye alınacak.

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