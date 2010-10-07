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Dünya

KIBRISLI TÜRKLER'DEN AİHM'YE BAŞVURU LEFKOŞA (A.A)

07 Ekim 2010 16:24

-KIBRISLI TÜRKLER'DEN AİHM'YE BAŞVURU LEFKOŞA (A.A) - 10.07.2010 - Kıbrıslı 21 Türk, 23 Aralık 1963 tarihinde terk etmeye zorlandıkları varlıklarının tazmin edilmesi, kullanım kaybından doğan her türlü zararlarının karşılanması ve mallarının tasarrufunun kendilerine iade edilmesi talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu. Lefkoşa'ya bağlı Matyat köyünden 21 Türk, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptıkları açıklamada, "Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınan Rum yönetimi İçişleri Bakanlığının tazminat ve iadeyle ilgili yaptıkları başvuruya cevap vermemesi, Rum Başsavcılığının ise Türkçe yazıldığı gerekçesiyle talep yazısını almayı reddetmesi üzerine AİHM'ye şikayetlerini ilettiklerini" bildirdi. Başuvuru sahipleri, "arazisinin mülkiyetinin büyük oranda Türklere ait olan Matyat köyünün büyük bir bölümünün her türlü tasarrufunun 47 yıllık tazminatıyla birlikte iadesini talep ettiklerini" kaydetti.

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