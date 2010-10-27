Kıbrıslı Rumlar'ın mülkiyet davasındaki Türk yargıç

T24 - Kıbrıslı Rumların açtığı 19 mülkiyet davasında Türkiye’yi toplam 15 milyon euro tazminata mahkum eden AİHM'nin kararında AİHM’nin Türk yargıcı Işıl Karakaş’ın da imzası var.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı Rumlar’ın mülkiyet davalarında Ankara’yı rekor miktarda tazminata mahkum etti. 1990-1999 yılları arasında açılmış 19 davayla ilgili tazminat kararını açıklayan AİHM, Ankara’yı, davacı Rumlara 3 ay içinde toplam 15 milyon bin 498 euro maddi ve manevi tazminat ödemekle cezalandırdı. Ankara ayrıca davacılara 160 bin 375 euro mahkeme masrafı ödeyecek. Bu miktar mahkemenin Ankara’ya karşı tek bir seferde belirlediği en yüksek tazminat miktarı oldu. Ödenecek tazminat miktarı kişi başına 30 bin ile 5 milyon euro arasında değişiyor.



Mülkiyet ve özel hayat ihlali

Davacıların çoğunluğunu Maraş, Larnaka, Girne ve Lefkoşa’daki tapulu mülklerini Kıbrıs harekatının yapıldığı 1974 yılından bu yana kullanamadıkları için şikayette bulunan Rumlar oluşturuyor. Mahkeme, tüm bu davalarda 2009 yılında açıkladığı ilk kararlarda, söz konusu Rum davacılara hak vermiş ve Ankara’nın bu davacıların mülkiyet hakkını ve özel hayata saygı gösterilmesi ilkelerini ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme o tarihte, davacıların tazminat talepleriyle ilgili kararını ileri bir tarihte açıklayacağını duyurmuştu.



Maraş’la ilgili karar 2 Kasım’da açıklanıyor

AİHM’nin, 83 yaşındaki Kıbrıslı Rum işadamı Andreas Lordos’un, Maraş ve Gülseren bölgesindeki mallarının iadesini talep ettiği davayla ilgili kararını ise 2 Kasım’da vermesi bekleniyor. Lordos 5 otel, 9 apartman, 5 dükkan, 1 ev ve arazinin iadesini istiyor ve kullanım kaybından dolayı 115 milyon euroluk tazminat talep ediyor. Lordos’un “sadece mal iadesini kabul edeceğini” belirtmesi de davayı ilginç kılıyor.



Bu son karar Rumların AİHM dönemi bitiyor

Lordos kararının da alınmasıyla Kıbrıslı Rumların AİHM başvuruları dönemini kapanacağı yorumları yapılıyor. Rum Politis gazetesi, geçen yıl KKTC’de Rumların mülkiyet sorunları konusunda oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu geçen yıl aldığı bir kararla iç hukuk yolu olarak kabul eden AİHM’nin gündeminde bulunan 1500 Kıbrıslı Rum başvurusunu yavaş yavaş reddetmeye başladığını yazdı. AİHM davaları artık bu komisyona yönlendiriyor. Ancak tazminat kararı alınan 19 başvuru ve Lordos davası, komisyonun kurulmasından önce açıldığı için bu davaları AİHM kendisi karara bağlıyor.



