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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıslı Rumlardan Türkiye resti

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis Türkiye tarafından resmen tanınmadıkları takdirde tam üyelik görüşmelerinin yeniden başlatılmasını veto etme tehdidinde bulundu.

15 Mart 2016 16:49

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, mülteci kriziyle mücadele amacıyla Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın önemli bölümlerini veto etme tehdidinde bulundu. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Lefkoşa'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılmasını bloke edeceklerini duyurdu.

Anastasiadis, “Türkiye'nin taleplerinin Kıbrıs yönetimi tarafından kabul edilmesi, Kıbrıs devleti yokmuş izlenimi uyandıracaktır. AB'deki ortaklarımızın bunu anlaması gerek” diye konuştu. Türkiye Kıbrıslı Türkleri içermeyen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni resmen tanımıyor. Avrupa Birliği tam üyelik için Türkiye'ye Rum yönetiminin tanınmasını şart koşuyor.

Tusk: Üyelik şartlarında değişiklik yok

Konsey Başkanı Donald Tusk, Almanya ve Hollanda'nın Türkiye ile vardıkları mutabakatın dengelenmeye ve hukuka uygunluğunun incelenmesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Tusk, AB üyeliği için aranan şartlarda değişiklik olmadığını belirtti.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu son Avrupa Birliği zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birlik dönem başkanı Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte'ye, Yunanistan yönündeki mülteci akınını durdurmaya ve mültecileri geri almaya hazır olduklarını bildirmişti. Davutoğlu bunun karşılığında haziran ayından itibaren vize mecburiyetinin kaldırılmasını, tam üyelik görüşmelerinde yeni fasılların açılmasını ve Türkiye'deki mülteciler için daha fazla mali yardım yapılmasını şart koşmuştu. 28 Avrupa Birliği ülkesinin hükümet başkanları perşembe günkü zirvede bu önerileri değerlendirecek ve cuma günü de Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecekler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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