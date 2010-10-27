Kıbrıslı Rumlar Türkiye'yi 13 milyon euro cezaya mahkum ettirdi

T24 - Kıbrıslı Rumlar tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 1990-1999 yılları arasında açtığı 19 davada Türkiye 13 milyon Euro ödemeye mahkum edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı Rumlar tarafından Ankara'ya karşı açılmış 19 davada rekor miktarda tazminata hükmetti.

Kararlar, 1990-1999 yılları arasında açılmış davaları kapsıyor. Davacıların çoğunluğunu Maraş, Girne ve Lefkoşa'daki tapulu mülklerini 1974 ylından bu yana kullanamadıkları için şikayette bulunan Rumlar oluşturuyor.

Mahkeme, tüm bu davalarda 2009 yılında açıkladığı ilk kararlarda, söz konusu Rum davacılara hak vermiş ve Ankara'nın bu davacıların mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme o tarihte, davacıların tazminat talepleriyle ilgili kararını ileri bir tarihte açıklayacağını duyurmuştu.

Tazminatla ilgili kararlarını bugün açıklayan AİHM, Ankara'yı, davacı Rumlara 3 ay içinde toplam 15 milyon bin 498 Euro maddi ve manevi tazminat ödemekle cezalandırdı. Ankara ayrıca davacılara 160 bin 375 Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

AİHM, KKTC'de Rumların mülkiyet sorunları konusunda oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nu geçen yıl aldığı bir kararla iç hukuk yolu olarak kabul etmişti. Ancak, bu karardan önce kabul edilebilir ilan ettiği Rum davalarını kendisi karara bağlıyor. Bugün açıklanan kararlar da, daha önceden mahkemenin kabul edilebilir ilan ettiği başvurulardan oluşuyor.

Mahkeme, Ankara'ya karşı bugüne kadar tek bir seferde bu denli yüksek miktarda tazminata hükmetmemişti.



