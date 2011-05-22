-KIBRISLI RUMLAR SANDIK BAŞINA GİTTİ LEFKOŞA (A.A) - 22.05.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde milletvekili genel seçimleri yapılıyor. Toplam 531 bin 136 kayıtlı Rum seçmen, saat 07.00'den itibaren, Rum meclisinin 56 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Saat 18.30'a kadar devam edecek oy verme işlemine 12.00-13.00 saatlerinde ara verilecek. 10 partinin yarıştığı seçimde sonuçların saat 23.00'e doğru açıklanması bekleniyor. Rum yönetimi Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde, sürekli Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden 544 Kıbrıslı Türk ile KKTC'de yaşayan 326 Rumun da oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Yurt dışında yaşayan 9 bin 311 kayıtlı seçmen için de seçim sandıkları kuruldu. Seçimlere komünist AKEL partisi, Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), Demokratik Parti (DİKO), Sosyalist EDEK partisi, LASOK, ELAM, EVROKO, ZİGOS, Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ile KİPROS partileri katılıyor. Bu arada, seçimle ilgili anketlerde DİSİ, çok az farkla AKEL'in önünde görülüyor. Anketlere göre, seçmenlerin oy verme eğilimini belirlemede en çok siyasi partilerin ekonomi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumları etkili oluyor.