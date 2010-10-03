-KIBRISLI RUMLAR ÇÖZÜME İNANMIYOR LEFKOŞA (A.A) - 03.10.2010 - Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğunun, Kıbrıs sorununun 2011 yılı sonuna kadar çözüleceğine inanmadıkları ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın mülkiyet konusundaki önerilerine destek vermedikleri belirtildi. Rum Simerini gazetesi adına ''Insights Market Research'' şirketi tarafından 27-30 Eylül tarihleri arasında 800 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 81'i, 2011 yılı sonuna kadar bir çözüm olacağına inanmıyor. Anket göre, ''uluslararası toplumun arzuladığı gibi 2011 yılı sonuna kadar Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olup olmadığına inanıyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 81'i ''hayır'' yanıtını verirken, ''Evet'' diyenler, yani çözüm olacağına inanların oranı ise yüzde 14'te kaldı. Yüzde 5'lik kesimse ''bilmiyorum/cevaplamıyorum'' seçeneğini kullandı. Hristofyas'ın mülkiyet başlığına ilişkin önerilerini ne kadar bildikleri sorulan katılımcılardan yüzde 41'i ''az biliyorum'', yüzde 29'u ''yeterince biliyorum'' yüzde 30'u ise ''hiç bilmiyorum'' dedi. Önerileri az ve yeterince bilenlere yöneltilen, ''önerileri destekliyor musunuz'' sorusuna ise yüzde 68'lik bir kesim ''hayır'' yanıtını, yüzde 32 ise ''evet'' yanıtını verdi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, Rum siyasi partilerinin Kıbrıs sorununda güttükleri politikalardan memnun olmadıklarını belirtti.