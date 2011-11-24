-Kıbrıslı Rumlar "yarım devlet" sözüne tepkili LEFKOŞA (A.A) - 24.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İngilere ziyaretindeki açıklamasında, Rum yönetimini Ada’daki nüfusun yarısını temsil eden ''yarım bir devlet'' olarak nitelemesi ve AB dönem başkanlığını devralacak olmasının ''AB'nin zavallılığı olduğu'' değerlendirmesi Rum tarafında tepkiyle karşılandı. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, ''AB'deki herkesin uyanması ve derhal tepki göstermesi gerektiğini'' belirtirken, Rum yönetimi sözcü Stefanos Stefanu da,''Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün müsebbibinin Türkiye olduğunu'' savunarak tepki gösterdiler. Rum basınına göre, Markulli, ''Türkiye'nin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu, bu ülkenin Avrupai olarak nitelendirilemeyeceğini'' savundu. ''Türkiye’nin dostları malumdur. 'Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi' içerisindeki araştırma sondajları nedeniyle Ankara’nın (güney) 'Lefkoşa'ya yönelik 'tehditlerinden' geçip AB ve 'Kıbrıs cumhuriyeti'ne aşağılayıcı açıklamalara dönüşen cüretkarlığının suçlusu bu malum dostlarının tavrıdır.'' Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru da yayımladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "AB'ye küfretmekle" suçladı. Rum gazeteleri, Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarına geniş yer verdi.