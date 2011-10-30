-Kıbrıslı liderlerin görüşmesi başladı NEW YORK (A.A) - 30.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile New York'un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğindeki üçlü görüşmesi başladı. Genel Sekreter Ban; Eroğlu, Hristofyas, iki liderin özel temsilcileri ve kendi özel danışmanı Alexander Downer ile yaptığı kahvaltılı toplantının ardından gazetecilere önce iki liderle, ardından özel danışmanı Alexander Downer ve iki tarafın özel temsilcileriyle birlikte poz verdi. Ban Ki-mun önce KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum lider Hristofyas ile el sıkıştı ve poz verdi. Ardından Eroğlu'nun özel temsilcisi Kudret Özersay, Hristofyas'ın özel temsilcisi Yorgo Yakovu ve özel danışman Alexander Downer, Ban, Eroğlu ve Hristofyas ile birlikte gazetecilere toplu poz verdiler. Görüşmelere Genel Sekreter Ban'ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe ve özel kalem müdür yardımcısı Kim Won-soo da katılıyor. Kahvaltılı toplantının ardından çalışma toplantıları başladı. Long Island'ın Manhasset bölgesinde bulunan Greentree'deki toplantı bugün tüm gün sürecek. Basına kapalı toplantının bugünkü bölümünün sonunda Downer'ın TSİ gece yarısından sonra basına açıklamada bulunması bekleniyor. Toplantı yarın da tüm gün devam edecek.