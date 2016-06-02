Kıbrıslı liderlere çapraz görüşme teklifi



Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, ilk yurtdışı ziyareti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin yeni bir öneride bulundu. Başbakan Yıldırım, Kıbrıslı liderlere garantör ülkelerin başkentlerinde üst düzey görüşmeler için çapraz ziyaretler yapmalarını teklif etti.

Başbakan Yıldırım, Rum lider Anastasiadis’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisiyle görüşmek üzere Türkiye’ye davet etti. Çapraz görüşmeler çerçevesinde Türk lider Mustafa Akıncı’nın da Yunanistan’da Başbakan Aleksis Çipras’la biraraya gelmesini önerdi.

Binali Yıldırım, ilk yurtdışı ziyareti çerçevesinde gittiği Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yla ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs müzakerelerini değerlendiren Yıldırım, diyaloğu güçlendirmek ve sürece ivme kazandırmak için çapraz görüşme önerisini yaptı.

Anastasiades zirveyi terk etmişti

Rum lider Anastasiades, İstanbul’da katıldığı BM İnsani Zirvesi sırasında Türk lider Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen akşam yemeğine katılmasını protesto ederek önce zirveyi terketmiş, ardından da Kıbrıs’ta sürdürülen müzakerelerin önceden kararlaştırılmış bir oturumuna katılmama kararı almıştı.

Anastasiadis'in patlak veren kriz üzerine, bir yıldır kesintisiz süren Kıbrıs müzakereleri ilk kez sekteye uğramıştı. Akıncı Rum liderin tepkisinin aşırı ve gereksiz olduğunu belirterek halefini suni kriz yaratmakla suçlamıştı.

Yıldırım'ın açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Lefkoşa’da liderlere yaptığı çapraz görüşme önerisini şu sözlerle dile getirdi:

“Kıbrıs’ta müzakere yapılıyor, eğer biz gelecekte kardeşçe yan yana yaşamaya karar vermişsek o zaman detaylara takılmamamız lazım. ‘Kim nerede kiminle görüştü’ gibi biçimsel konularla uğraşmaya kalkarsak kalıcı ve adil bir çözüme ulaşmak kolay olmaz. Rum yönetimi lideri, sayın Cumhurbaşkanımızla görüşebilir, bizimle de görüşebilir. Cumhurbaşkanı Akıncı da Çipras’la görüşebilir. Bunlar tarafların samimiyeti açısından dünyaya ve iki topluma güzel bir mesaj olur.”

Çapraz görüşmeler geçmişte liderlerin müzakerecileri düzeyinde sadece bir kez gerçekleşmiş ancak bu sürecin devamı gelmemişti. Başbakan Binali Yıldırım’ın teklifi, çapraz görüşmelerin doğrudan liderler düzeyine yükseltilmesini öngörüyor. Kıbrıs Türk tarafınca benimsenen öneriye Rum lider Nikos Anastasiadis’in vereceği yanıt merakla bekleniyor. Rumlar öteden beri Türkiye’yle doğrudan temas kurmak istediklerini dile getiriyordu.