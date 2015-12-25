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Dünya

Kıbrıslı liderlerden Türkçe ve Rumca yeni yıl mesajı

Liderler, kalıcı barış temennisinde bulundu

25 Aralık 2015 10:16

Kıbrıs'da Rum ve Türk liderler ilk defa ortak bir televizyon mesajı yayınlayarak ada sakinlerine mutlu bir tatil diledi.Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı 2016 yılında bir barış anlaşması imzalanmasını umduklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Anastasiades dileğinin Kıbrıslı Rum ve Türklerin birleşmiş bir Kıbrıs'ta yeniden barış içinde birlikte yaşaması olduğunu kaydetti. Akıncı da 2016'nın kalıcı barış getirmesini umduğunu söyledi.

İki liderin Ocak ayında üç kez bir araya geleceğini söyleniyor.

 

Yeniden birleşme

Adanın birleşmesini amaçlayan müzakerelerin son turu yedi aydan fazla süredir devam etmekte.

2004 yılında, Kıbrıslı Rumlar adayı yeniden birleştirmeyi amaçlayan BM planını reddetti.Kıbrıslı Türkler ise planın lehinde oy kullandı.BM barış gücüne göre 165,000 Kıbrıslı Rum kuzeyden güneye ve 45.000 Kıbrıslı Türk güneyden kuzeye gitti.

Ancak çatışmanın tarafları rakamların daha yüksek olduğunu söylüyor.

Liderlerin yeni yıl kutlaması için çektiği video şöyle:

 

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