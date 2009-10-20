Kıbrıslı liderler yarın 46. kez görüşecek





KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın ve perşembe günü yeniden bir araya gelecek.



Lefkoşa ara bölgede yarın 46. kez görüşecek olan liderler, "dış ilişkiler" konusunu ele almaya başlayacak. Tarafların, perşembe günkü görüşmede ise "mülkiyet" konusuna geçmesi bekleniyor.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, haftalık basın brifinginde, görüşmelerin yarınki gündeminin, "yeni devletin dış ilişkilerinin nasıl yürütüleceği" olduğunu belirtti.



Perşembe günü de "mülkiyet" konusuna geçilmesinin beklendiğini kaydeden Erçakıca, bir soru üzerine, "yürütme" konusunun bu safhada kapatıldığını, "yürütme" konusunda, "ortada henüz bir uzlaşma olmadığını" söyledi.



Bir soru üzerine, müzakere masasında harita konuşulmadığını belirten Erçakıca, haritanın, müzakerelerin en son safhasında, olası bir anlaşmanın arifesinde ele alınmasının söz konusu olduğunu ifade etti.



Kıbrıs müzakerelerinin, Rum tarafının haksız bir şekilde elde ettiği Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin olumsuz etkileri altında devam ettiğini kaydeden Erçakıca, Rum tarafının, müzakere masasında konuşulanlarla ilgili kamuoyuna doğru bilgi vermediğine işaret etti.



Erçakıca, bahar aylarında bir referanduma gidilebilmesi için görüşmelerin daha da yoğunlaştırılması ve Rum tarafının görüşme masasında BM parametreleri çerçevesinde görüşler ortaya koyması gerektiğini söyledi.



Erçakıca, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyarete de değinerek, "Ziyarette ele alınan konular ve yapılan konuşmaların, Rum-Yunan tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin stratejisinin, müzakereler ile kapsamlı bir çözüme ulaşmak yerine, Türkiye'nin AB üyelik sürecini kullanarak, Kıbrıs Türk halkının kabul edemeyeceği bir çözümü dayatmaya çalışmak olduğunu yeniden teyit ettiğini" kaydetti.



EROĞLU'NUN SÖZLERİ



Sözcü Erçakıca, KKTC'de Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişme ve görüşmelerin daha fazla seçim kaygılarıyla değerlendirilmeye başladığının görüldüğüne işaret ederek, Başbakan Derviş Eroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Talat'ın Nisan 2010 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir referanduma gidilmesini sağlamak amacıyla görüşmelerde tavizkar bir tutum izlediği" yönünde basına yansıyan sözlerinin, üzüntüyle karşılandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Talat'ın Kıbrıs konusunu iç sorunlardan ayrı tutmaya ve müzakereleri Türkiye ve KKTC hükümetleri ile tam bir iş birliği ve uyum içerisinde yürütmeye çalıştığını ifade eden Erçakıca, "Sayın Başbakanın Sayın Cumhurbaşkanını 'tavizci' olarak nitelemesi hem sürece zarar vermekte hem de bu süreci iç politikanın bir malzemesi haline getirmektedir. Bu, uygun bir üslup veya dil olmamıştır" dedi.



Erçakıca, "Kendilerine 'Kıbrıs Türk Milli Varoluş Konseyi' gibi iddialı isimler seçen kişilerin Cumhurbaşkanı Talat'a abartılı ifadelerle saldırmasını da seçim süreciyle ilişkili gördüklerini" söyledi.

