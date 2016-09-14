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Deutsche Welle

Kıbrıslı liderler New York'ta buluşacak

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın 25 Eylül'de New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la görüşeceği açıklandı

14 Eylül 2016 20:15


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununun çözümü için Rum ve Türk toplumlarının liderleri arasında devam eden müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

 

Buluşma 25 Eylül'de

 

Birçok konuda önemli ilerleme sağlandığını belirten Eide, çözümlenmesi için kalan konuların önemli konular olduğunu söyledi. Kalan sorunlara çözüm bulunabilmesi için müzakerelerin devam edeceğine dikkat çeken Özel Danışman Eide, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı'nın 25 Eylül'de New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la görüşeceğini açıkladı.

 

"Bu yıl içinde çözüm kararlılığı"

 

Eide'nin açıklamasına göre, Anastasiades ve Akıncı BM'deki buluşmada Ban Ki Moon'u müzakerelerin durumu hakkında bilgilendirecek ve çözüm için arabulucu olmasını talep edecek. Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Televizyonu RIK'te yayınlanan açıklamalarında, "Kıbrıs'ın Rum ve Türk liderleri henüz bu yıl içinde kapsamlı bir çözüme varabilmek için yoğun çaba harcama kararlılığındadır" dedi.

 

Garantörlük sistemi tartışma konusu

 

Kıbrıs görüşmelerinin önündeki en büyük engellerden biri, garantörlük sistemi konusunda uzlaşılamamış olması. Ankara ve Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor. Rumlar buna karşı çıkıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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