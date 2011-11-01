Kıbrıslı liderler büyük ölçüde anlaşmaya vardı!

T24 - New York'ta biraraya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum New York'ta biraraya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Lider Dimitris Hristofyas’ın ekonomi, iç güvenlik ve AB konularında büyük ölçüde uzlaşmaya vardı. Temsilciler Meclisi'nde bir taraf aleyhine karar çıkarsa "alarm zili" çalacak ve yasa iptal edilecek.
Kıbrıs basınına sızan bilgilere göre, adada ekonomi konusunda, Merkez Bankası Başkanlığı ile Kamu Hizmeti Başkanlığı dönüşümlü olacak.
Ortak devletin para birimi euro olacak ancak Türk Lirası bir yıl daha tedavülde kalacak. Ada askersizleştirilecek ve federal poliste bin 500 kişi görev yapacak.
Kurucu Türk devletinde polis sayısı 3 bin 100, Rum devletinde ise 5 bin olacak.
Kuzeydeki limanlar ve sanayi tesisleri 6 ay içinde Avrupa Birliği standartlarına getirilecek, yetersiz olan tesisler kapatılacak.
Türk tarafının dörtte birini oluşturacağı Temsilciler Meclisi'nde, bir taraf aleyhinde karar çıkarsa "alarm zili" çalınacak ve yasa iptal edilecek.Zor konular ertelendi
Kıbrıs'ta tarafların asıl anlaşmazlık yaşadığı koşullar şimdilik ertelendi. Özellikle toprak paylaşımı, garantör ülkelerin konumu ve vatandaşlık konularının hemen sonuca bağlanması beklenmiyor.'Garantörler karışmasın'
Türk tarafı bu konuların Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bulunacağı dörtlü zirvede ele alınmasını istiyor. Rumlar ise "garantörleri işe karıştırmayalım" diyor.