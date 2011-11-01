Kıbrıslı liderler büyük ölçüde anlaşmaya vardı!

T24 -

Zor konular ertelendi

'Garantörler karışmasın'

Kıbrıs basınına sızan bilgilere göre, adada ekonomi konusunda, Merkez Bankası Başkanlığı ile Kamu Hizmeti Başkanlığı dönüşümlü olacak.Ortak devletin para birimi euro olacak ancak Türk Lirası bir yıl daha tedavülde kalacak. Ada askersizleştirilecek ve federal poliste bin 500 kişi görev yapacak.Kurucu Türk devletinde polis sayısı 3 bin 100, Rum devletinde ise 5 bin olacak.Kuzeydeki limanlar ve sanayi tesisleri 6 ay içinde Avrupa Birliği standartlarına getirilecek, yetersiz olan tesisler kapatılacak.Türk tarafının dörtte birini oluşturacağı Temsilciler Meclisi'nde, bir taraf aleyhinde karar çıkarsa "alarm zili" çalınacak ve yasa iptal edilecek.Kıbrıs'ta tarafların asıl anlaşmazlık yaşadığı koşullar şimdilik ertelendi. Özellikle toprak paylaşımı, garantör ülkelerin konumu ve vatandaşlık konularının hemen sonuca bağlanması beklenmiyor.Türk tarafı bu konuların Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bulunacağı dörtlü zirvede ele alınmasını istiyor. Rumlar ise "garantörleri işe karıştırmayalım" diyor.