Kıbrıslı liderler bir araya geliyor

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs'ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Mustafa

Akıncı'nın uzun süredir ara verilen barış

müzakerelerini yeniden başlatma amacıyla cumartesi günü

görüşme yapacakları açıklandı.

Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, iki liderin öğle yemeği vaktinde bir araya geleceğini ve güven

inşa etme önlemleriyle müzakerelerin sürdürülmesi konularını ele alacaklarını kaydetti.

Görüşmeye, iki lider arasında salı günü yapılan telefon görüşmesi sırasında karar verildiği belirtildi.

Mustafa Akıncı, pazar günü yapılan seçimlerde

Derviş Eroğlu'nu geçerek seçimleri kazanmıştı.

Anastasiadis, pazartesi günü yaptığı açıklamada,

Akıncı'nın seçilmesini memnuniyetle karşılayarak,

bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşılabileceğini umduğunu söylemişti.