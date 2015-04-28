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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıslı liderler bir araya geliyor

Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ile Mustafa Akıncı, cumartesi günü bir görüşme yapacaklar.

28 Nisan 2015 19:53

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs'ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı'nın uzun süredir ara verilen barış
müzakerelerini yeniden başlatma amacıyla cumartesi günü
görüşme yapacakları açıklandı.

Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, iki liderin öğle yemeği vaktinde bir araya geleceğini ve güven
inşa etme önlemleriyle müzakerelerin sürdürülmesi konularını ele alacaklarını kaydetti.

Görüşmeye, iki lider arasında salı günü yapılan telefon görüşmesi sırasında karar verildiği belirtildi.

Mustafa Akıncı, pazar günü yapılan seçimlerde
Derviş Eroğlu'nu geçerek seçimleri kazanmıştı.

Anastasiadis, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 
Akıncı'nın seçilmesini memnuniyetle karşılayarak,
bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşılabileceğini umduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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