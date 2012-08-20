Kıbrıslı işadamı Asil Nadir dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'in, geçtiğimiz ocak ayından bu yana Londra Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey'de devam eden davası sonuçlandı. Mahkeme Asil Nadir'i dolandırıcılıktan suçlu buldu.

Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'in İngiltere'nin başkenti Londra Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey'de devam eden davası sonuçlandı. Mahkeme Asil Nadir'i üç ayrı suçlamadan dolandırıcılıktan suçlu buldu.

Asil Nadir, Haziran 1989'da 1.3 milyon, Aralık 1989'da 1 milyon ve Mart 1990'da 3.25 milyon sterlini zimmetine geçirmekten suçlu bulundu.

Asil Nadir hakkında Polly Peck International hesabından 34 milyon sterlini zimmetine geçirme iddiasıyla 13 ayrı suçlamadan dava açılmıştı.

Polly Peck International'da 1987-1990 yılları arasında 34 milyon sterlini zimmetine geçirmekle suçlanan Asil Nadir bir suçlamadan ise beraat etti.

9 suçlamada henüz karar yok

Üç olayda suçlu olduğu tespit edilen Nadir hakkındaki 9 suçlama ise henüz karara bağlanmadı.

İngiltere'de hakkında 1993 yılında dava açılan Asil Nadir, KKTC'ye kaçmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Asil Nadir, yargılanmak için 2010 yılında İngiltere'ye geri dönmüş ve hakim karşısına çıkmıştı.