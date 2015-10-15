Kıbrıs'ın galibi Parkur Racing

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koşulan 6’ıncı ayağı Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde Historic Kategorisinin galibi, Parkur Racing takımından Engin Kap – Başar Yavuz ikilisi oldu.

Bonus Parkur Racing ekibinden Burak Türkkan – Soner Ömürle çifti Kuzey Kıbrıs’ta ikinci sırayı alırken, şampiyona lideri Finli Hannu Pulkkinen ile co pilotu Juha Rahkonen bu kez üçüncülük kupası ile yetindiler.

Organizasyonda yaşanan aksaklıklar Kuzey Kıbrıs’a giden Türk ekiplerin zor anlar yaşamasına neden olurken pilotlar emeklerine saygısızlık yapıldığını savundular.

Parkur Racing yöneticisi Kerem Üstünkaya Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bitimine bir yarış kala hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de şampiyonada ilk üç sırayı almalarının tesadüf olmadığını belirtirken; “Parkur Racing olarak sezon başından bu yana işimizi ciddiye alıyoruz. Harcadığımız rakamlar bunun kanıtı. Pilotlarımız kadar araçlarımızın bakımı da önemli bu nedenle önce sürücülerimizi sonra da teknik ekibimizi kutluyorum. Dileğimiz Historic Kategorisine daha büyük katılımların olması” dedi.