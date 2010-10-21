-KIBRIS'IN ETRAFINDA PETROL ARANMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs'ın etrafında ve münhasır alanda petrol arama yapılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi. Yıldız, Güney Kıbrıs'ın talep etmesi halinde, Güney Kıbrıs'ın bu talebini de karşılayacak bir yapı oluşturulmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Türkiye ile KKTC Arasındaki İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, KKTC adına da KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun imza koydu. Yıldız, imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, özellikle Mersin ile Kıbrıs arasındaki münhasır saha içinde yapılan sismik araştırmalarda bir kısım verilere rastlandığını ve bunların realize edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Arama faaliyetlerinin yaklaşık denizde 288 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını anlatan Yıldız, yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlanan master planın Kıbrıs'ın büyümesini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek, rekabetçi ortam sağlayacak yapısal değişiklik öngörüldüğünü ifade etti. Bakan Yıldız, master plan çerçevesinde eğer denizaltı kablosunu özel sektör yapacaksa Türkiye'den üretilen enerjinin KKTC'ye aktarılması, yapmayacaksa KKTC'de özel sektörün bir santral yapmasının öngörüldüğünü belirtti. ''Güney Kıbrıs'a da enerji verilecek mi'' şeklindeki soru üzerine, ''Güney Kıbrıs'ın talep etmesi halinde onu bile karşılayabilecek bir yapı oluşturuyoruz'' dedi. Yıldız, ''Teklif gitti mi?'' şeklindeki bir diğer soruya da ''Bu konuda ana muhatap KKTC'dir'' yanıtını verdi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da bu yönde AB'nin Kıbrıs'ta bulunan misyonları aracılığı ile bu niyeti yazılı olarak gerekli taraflara ilettiklerini söyledi. Atun, ''Dolayısıyla kablo projesi gerçekleştikten sonra Güney Kıbrıs'a ihtiyaç halinde vermeye, paylaşmaya hazırız ve bunu ilettik'' dedi. Irak'ta dün gerçekleştirilen ve 2 tanesini TPAO'nun kazandığı ihalelere ilişkin soru üzerine de Yıldız, Irak'ta doğalgaz sahaları için yapacakları 3,2 milyar dolarlık yatırımı, TPAO ve konsorsiyumla birlikte yapacaklarını bildirdi. Mansuriye'deki ihaleyi TPAO'nun operatör olarak almış olmasının önemine işaret eden Yıldız, şöyle devam etti: ''Özellikle Mansuriye'deki sahanın TPAO'nun operatörlüğünde yürütülebilir olması, gerek iş bitirme, gerekse şirket içerisindeki uluslararası arenaya açılabilecek hacim açısından önemli bir artısı vardır. Bizim yüzde 10-15 oranında girdiğimiz iş var Irak'ta. Ama bu, büyük partner, büyük ortak ve operatör olarak girdiğimiz bir iş. 80 milyar metreküp gazın çıkartılma işidir. Yani Türkiye'nin toplam miktarının kullandığı miktarın 35-36 milyar metreküpler civarında olduğunu düşünürsek, bu gazın çıkartılma işi daha da önem kazanmaktadır. Ben, 3. ihaleyi kazanamamayı kayıp olarak görmüyorum. Akkas sahasındaki gaz, farklı teknolojiler içeriyor. Ben dün yapılan ihalelerin hemen hepsinin tarafımızdan kazanıldığını düşünüyorum. '' Yıldız, bu gazın Nabucco'ya verilmesiyle ilgili sahaların yerlerinden kaynaklanan sıkıntılar bulunduğunu, ancak görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Bir soru üzerine Yıldız, Mersin sahasında petrol arama konusunda, büyük şirketlerle beraberce iş yapma için ortaklık yapma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, görüşmelerin devam edeceğini ancak henüz olgunlaşmadığını söyledi. Bakan Yıldız, Irak'ta bundan sonra nasıl bir tavır sergileneceğine ilişkin olarak da, süreç içinde konsorsiyuma dahil olunacak, oranların artırılacağı yerlerin olacağını bu konuya zamana bıraktıklarını kaydetti. Öte yandan Yıldız imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün imzalanan anlaşma ile TPAO'nun alt kuruluşu olan TPIC ile KKTC'nin elektrik kurumu olan KIPTEC arasında mevcut anlaşmanın uzatıldığını ve yaklaşık 100 milyon dolarlık ticaret hacminin geliştirilmesini sağlayacağını söyledi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise yaptığı konuşmada, KKTC'nin üretim, iletim ve dağıtımdan mesul olan TPIC'DEN enerji sağlaması için bir protokol imzalandığını söyledi.