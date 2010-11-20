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Ekonomi

Kıbrıs'ın batısında da doğalgaz yatakları saptandı

Kıbrıs’ın batısında önümüzdeki 30 yıl Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek rezerv bulundu.

20 Kasım 2010 02:00

T24 - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs’ın batısında önümüzdeki 30 yıl Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek rezerv bulundu.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS), Kıbrıs denizaltı alanında çıkarılabilir doğalgaz yataklarıyla ilgili araştırma sonuçlarını yayımladığı, sadece İsrail-Kıbrıs-Mısır arasında değil Kıbrıs-Girit arasında da önemli doğalgaz yatakları bulunduğunu açıkladığı belirtildi. Bu bölgedeki yatakların önümüzdeki 30 yıl Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği ifade edildi.

Rum Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs'ın batısında da doğalgaz yatakları... ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin yeni bulguları...” başlıklarıyla verdiği habere göre, USGS tarafından yapılan açıklama, Nil (Nile Basin) ve Doğu (Levant Basin) leğenlerinde yapılan araştırmalar Doğu Akdeniz'in dünya çapında keşfedilmemiş yeni doğalgaz kaynakları bölgesi olduğunu gösteriyor.

Gazete, Yunan Petrolleri Hidrokarbon Araştırma ve Üretim eski genel müdürü ve hidrokarbon araştırmaları uzmanı Dr. İlias Konofagos'un dün Yunanistan'da düzenlenen bir konferansta anlattıklarına ve gösterdiği haritaya yer verdi.

Yaptıkları araştırmaların denizaltında çıkartılabilir yatakların 345 trilyon cubicfoot doğalgaz ve 8 milyar varil sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrol içerdiğini gösterdiğini kaydeden Konofagos, “AB üyesi 25 ülkenin yıllık doğalgaz ihtiyacının 500 milyar metreküp olduğu düşünüldüğünde, toplamda 15 trilyon metreküp rezerve sahip Kıbrıs-İsrail-Mısır-Girit bölgesindeki yatakların önümüzdeki 30 yıl Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini” söyledi.

Konofagos, kısa süre önce bölgede yaptıkları araştırmalara dayanarak, Girit-Messara körfezi'nin 70 kilometre güneyinde 1650 metre deniz altında ve en az 15 kilometre uzunlukta önemli doğalgaz rezervi saptadıklarını da belirtti.


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