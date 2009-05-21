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Dünya

Kıbrıs'da ekonomi görüşmeleri perşembeye ertelendi

21 Mayıs 2009 17:57

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs müzakerelerinde ele aldıkları "ekonomi" konusunun görüşülmesine, gelecek perşembe günü devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Talat, temsilcilerinin ve uzmanlarının gelecek hafta içinde bir araya gelerek ekonomi başlığını görüşmelerine karar verdiklerini belirterek, Hristofyas ile 28 Mayıs Perşembe günü bir araya geleceklerini söyledi.

Yeşilırmak kapısı konusunun da görüşüldüğünü ifade eden Talat, "Pürüzlerimiz devam ediyor. Bizim tutumumuz Erenköy'e serbest geçiş idi. Rum tarafının bu serbest geçişi kısıtlama düşünceleri var. Bu nedenle Yeşilırmak kapısıyla ilgili bir sonuca varamadık" dedi.

"Rum lider Hristofyas'ın görüşmeden çıkarken yüz şekli oldukça bozuktu. İçerde çetin bir tartışma mı geçti" sorusuna Talat, "Biraz tartışmalı oldu toplantı, onun etkisi olabilir, bilemiyorum" ifadesini kullandı.

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