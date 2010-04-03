Kıbrıs'a yüzer sistemle su

T24-

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır KKTC'ye balon ve tankerlerle su götürdüğünü anlattı.







Daha önce uygulanan bu yöntemlerin zaman zaman başarısızlığa uğradığını ifade eden Eroğlu, bu nedenle Türkiye'den KKTC'ye denizden uzanacak boru hattıyla su taşınmasının daha kesin bir çözüm olarak gündeme geldiğini söyledi.







Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Eroğlu, ''Anamur'da Dragon Çayı üzerinde inşa edilecek Alaköprü Barajı'nın ihalesi yapılıyor, bu sene inşaata başlanacak. Bir barajdan yılda 75 milyon metreküp su Akdeniz'den boru hattıyla KKTC'deki Geçitköy Barajı'na ulaşacak'' dedi.







Projeyi 4 senede tamamlamayı amaçladıklarını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:





''Projenin süre olarak en uzun bölümünü Alaköprü Barajı oluşturuyor. Denizden geçiş ise 2 yıl sürüyor. Burada da çok orijinal bir proje hazırladık. Boruları denizin tabanına döşemiyoruz, çok derin olduğundan su basıncına dayanacak boru yok. Onun için boruları yerin 250 metre aşağısından, denizin içinden askıda götürüyoruz. Yüzer sistem dünyada ilk defa uygulanacak. O da bizim teknolojimiz.



Alaköprü Barajı'nda birikecek su, boru hattıyla Anamur sahiline gelecek. Buradan denizde belli bir yere kadar gömülü, sonra 250 metre derinden askıda olacak şekilde, şamandıralara bağlı, Girne civarındaki Geçitköy Barajı'na aktarılacak. Böylece bu suyu Türkiye'deki barajdan Kıbrıs'taki baraja boru hattı ve pompa istasyonuyla aktaracağız.''



Bakan Eroğlu, daha önce Manavgat suyunun İsrail, Filistin, Lübnan ve çevre ülkelere gönderilmesine yönelik bazı projelerin olduğunu da hatırlatarak, gerek yüksek maliyeti gerekse başka nedenlerden dolayı söz konusu projeden vazgeçildiğini söyledi.



Eroğlu, Libya'nın Türkiye'den su talebi olduğunu, ihtiyaç olması halinde buradan su verilebileceğini kaydetti.



81 il için su tesisi

Öte yandan, Türkiye genelinde sağlıklı içme suyu verilmesi için eylem planları hazırladıklarını anlatan Eroğlu, bu doğrultuda, 81 ilin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak tesisler inşa ettiklerini söyledi.



Eylem planları kapsamında tüm illerin 2040-2050 yılına kadar olacak nüfuslarının tahmin edildiğini ve buna göre su ihtiyaçlarının hesaplandığını belirten Eroğlu, ''Hedefimiz Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne kadar hiçbir ilin susuzluk çekmemesini sağlamak'' dedi.



Bakan Eroğlu, ''İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır gibi büyük şehirlerde 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak tesisler kuruyoruz. Bu maksatla pek çok içme suyu tesisini bitirdik. Vatandaşı susuz bırakamayız'' diye konuştu.





Melen Projesi bitmek üzere



Susuzluğun geçmişte İstanbul'da yaşandığını ve faturasının çok ağır olduğunu dile getiren Eroğlu, Melen Projesi'nin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



İzmir'in su sıkıntısı çekmemesi için de Gördes Barajı'nı inşa ettiklerini anımsatan Eroğlu, İzmir'e doğru boru hattı döşenmeye devam ettiğini ve İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de bu hattan kente su vermeyi planladıklarını belirtti.



Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin'de de su sıkıntısının giderildiğini vurgulayan Eroğlu, ''Türkiye'nin her tarafında Kars'tan Edirne'ye kadar su ihtiyacını karşıladık, karşılıyoruz'' dedi.