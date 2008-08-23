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Dünya

Kıbrıs'a 'delikli peynir' modeli

3 kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Prof. Dr. Vamık Volkan, Kıbrıs için 'delikli peynir modeli' önerdi.

23 Ağustos 2008 03:00

Dünyanın sayılı üniversitelerinde kürsüsü bulunan, Beyaz Saray'a danışmanlık yapan ve 3 kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Prof. Dr. Vamık Volkan, Kıbrıs için 'delikli peynir modeli' önerdi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Çankaya Köşkü'ne çıkan ve ikili görüşmenin ayrıntılarını Sabah gazetesine anlatan Prof. Dr. Volkan, Kıbrıs'ta karşılıklı geçişlerin serbestçe yapılması gerektiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: Kıbrıs için benim önerim 'delikli peynir' sınırı modeli. Ben bir Yunanlıysam, Türksem ondan vazgeçmem. Gerçekçi çözüm, Türklerle Rumları aynı yere koymamaktır. Farklı yerlerde yaşasınlar ama aradaki sınır delikli peynir gibi olsun.

Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanı Gül ile yaptıkları görüşmede ele aldıkları konuları da şu şekilde aktardı:

Düşmanlar yan yana nasıl yaşar?

Dünya işlerine psikolojik açıdan bakıyorum. Çalışmalarımı merak ettiği söyledi. Dışişleri ile ilgili konuları görüştük. 45 dakika denilmişti ama sanki iki dost gibi bir saat yemek yiyip sohbet ettik. Sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan ve diğer kurumlardan yöneticileri çağırdı. Onlarla birlikte görüşme 5 saati buldu. Sayın Cumhurbaşkanı Sünni, Alevi, Kürt, Türk, tüm Türkiye'nin tek bir millet olmasını istediğini söyledi. Ben de bürokratlara 30 seneden beri öğrendiğim kavramları anlattım. Nasıl olur da düşmanlar yan yana yaşatılabilir, metotları anlattım.

Diaspora rahat bırakırsa...

Türkiye ile Ermenistan arasında olumlu bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Futbol maçını da kullanarak adım atma isteği gözleniyor. Bu çok iyi bir şey. Ermenistan'daki Ermeniler de bıkmış usanmış, yaklaşmak istiyorlar. Diaspora rahat verirse, bu sorun çözülür. Çünkü iki taraf da karşılıklı adımlar atmaya hazır.

Türkiye sürekli defans yapıyor

Uluslararası ilişkilerde Türkiye sürekli defans yapıyor. Ermeni meselesi var, bilmem ne var, hepsinde savunma yapar durumda. Savunma olunca da dinlenmiyoruz. Türkiye'nin kimliğini göstermek için çok fırsatlar kaybettik.

Gürcistan kaybetti

Şaakaşvili bir yerden cesaret aldı. Yanlış yaptı. Ruslar bunun için hazırdı. Rusya yeni süper güç olma sürecine girdiğini gösterdi. Hiç kimse bir şey yapamaz. Gürcistan Osetya ve Abhazya'yı artık kaybetti. Biz orada 6 yıl çalıştık, ne ırkçılık vardı ne düşmanlık.

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